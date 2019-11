von Anita Reichart

Auch in diesem Jahr werden in Wolterdingen die Fenster im Advent wieder leuchten. Und auch die Sternstunden soll es wieder geben. Im Rahmen des Martinsumzuges konnte Ramona Vogelbacher wieder einige Teilnehmer gewinnen, sodass der Adventsfenster-Aktion nichts mehr im Weg steht: Diese stellen ein Licht an einer beliebigen Stelle auf oder beleuchten ein dekoriertes Fenster. Das geschieht je nach Geschmack.

Adventsfenster-Aktion seit 1999

Ramona Vogelbacher hat die Organisation der Aktion, die 1999 erstmals über die Bühne ging, vor vier Jahren von Andrea Demond übernommen und möchte so Gemeinschaft ermöglichen. Es sei ihr wichtig, in dieser Zeit, wo es draußen länger dunkel als hell sei, an alle Menschen zu denken.

Wertvolle Traditionen bewahren

Auf der einen Seite seien die, welche vor lauter Geschäftigkeit keine Ruhe fänden. Und auf der anderen Seite seien die Menschen, die nicht mehr so viele Freunde und Familie um sich hätten, älter seien und diese Zeit oft als sehr einsam und bedrückend erlebten. Auf beiden Seiten gehe also Tradition verloren, weil man keine Gelegenheit mehr finde, um etwa Lieder zu singen, Geschichten zu hören oder beisammen zu sein.

Gemeinschaft erfahren

Deshalb soll das Adventsfenster für alle ein Anreiz seine, zusammen zu kommen, ein bisschen rauszukommen, auch in der Dunkelheit ein Ziel zu haben, Bekannte zu treffen. „Ich möchte den Wolterdingern, egal welchen Alters, und mir als Zugezogene, ermöglichen, Gemeinschaft zu erfahren“, begründet die 46-jährige Gemeinderätin ihr Wirken.

Sternstunden-Termine noch in Planung

Und dass sie auf dem richtigen Weg ist, bekam sie auch beim Gespräch mit Eltern nach dem Martinsumzug, bestätigt. Es sei wichtig, den Kindern diese Tradition möglichst früh mitzugeben, wurde ihr signalisiert. Auch die Sternstunden-Termine, welche noch in Planung sind, liegen ihr sehr am Herzen. Dort werden Menschen besucht, die selbst nicht mehr so mobil sind. Ortsvorsteherin Angela Giesin findet diese Aktion gut. Früher hätte sie selbst auch mit ihren Kindern daran teilgenommen.