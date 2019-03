von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Seit 70 Jahren bieten die Landfrauengruppen im Bezirk Donaueschingen ihren Mitgliedern ein vielfältiges Programm an, nicht nur für Bäuerinnen, sondern für alle interessierten Frauen im ländlichen Raum. In der Leitung des Bezirksverbandes zeichnet sich jetzt eine Veränderung ab. Nach 28 Jahren Vorstandsarbeit will Heidrun Suchalla diese Aufgabe an die junge Generation weitergeben.

Gutes Miteinander, gesellschaftspolitisches Engagement und Bildungsarbeit

An ihrem gemütlichen Küchentisch in Neuhaus an der Schweizer Grenze erinnert sich Heidrun Suchalla an die Anfänge und „was sie an der Landfrauenarbeit immer noch so begeistert“: das gute Miteinander, die Bildungsarbeit, das gesellschaftspolitische Engagement und viele gute gemeinsame Erlebnisse.

„Ich habe sehr viel gelernt, bin vielen interessanten Frauen begegnet. Es war eine tolle Zeit und dafür bin ich dankbar", sagt Heidrun Suchalla. | Bild: Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Schon mit 18 Jahren wurde sie Mitglied in der Landfrauenortsgruppe Nordhalden und 1989 als Nachfolgerin ihrer Mutter Vorsitzende des Ortsvereins. „Landfrauen können einen ein Leben lang begleiten“, sagt Heidrun Suchalla rückblickend. Auf sie trifft das voll zu. 1991 wurde sie Beisitzerin in den Vorstand des Bezirksverbandes Donaueschingen, später Schriftführerin und stellvertretende Vorsitzende und seit zwölf Jahren nimmt sie als Nachfolgerin von Ingrid Hasenfratz den Vorsitz engagiert wahr.

Große Projekte bewältigt

In diesen Jahren haben die Landfrauen im Bezirk Donaueschingen viel bewegt. Zu den großen Projekten zählen die Gartenschauen 1994 in Bad Dürrheim und 2010 in Villingen-Schwenningen, wo ein großer Stand jeweils ein halbes Jahr lang betreut werden musste. Dazu brachten die Landfrauen das Baaremer Kochbuch heraus und das Kinderkochbuch. Mittlerweile sind beide Auflagen ausverkauft. Mit dem Gewinn machten es die Landfrauen wie so oft: Er wurde für Menschen die Hilfe brauchen eingesetzt.

Alltags- und praxisbezogene Angebote

Ganz besonders schätzt Heidrun Suchalla die alltags- und praxisbezogenen Bildungsangebote der Landfrauen, Koch- und Nähkurse, Vortragsabende von Kindererziehung bis Computern, aber auch wie man eine Ortsgruppe leitet und Gespräche moderiert.

Einsatz für viele aktuelle Themen

Dazu kommt das gesellschaftspolitische Engagement des Landfrauenverbandes mit Stellungnahmen zu aktuellen Themen wie Kita-Plätze und Umweltfragen, oder zur Aufstockung der Mütterrente. Ein einzelner Ortsverein kann so was nicht erreichen, aber ein landes- und bundesweiter Verband wird gehört.

„Die Landfrauen sind für mich das größte Hobby“, sagt Suchalla rückblickend. „Ich habe sehr viel gelernt, bin vielen interessanten Frauen begegnet. Es war eine tolle Zeit und dafür bin ich dankbar.“

Wahl der Nachfolgerin am 15. März

Die Verantwortung im Bezirksverband will die 61-Jährige jetzt weitergeben. Am kommenden Freitag, 15. März, wird in der Mitgliederversammlung des Landfrauenbezirksverbandes Donaueschingen ihre Nachfolgerin gewählt.

