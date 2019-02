von SK

Die bisherige Vorsitzende des Weltladens, Ulrike Bräuer-Higel, stellte bei der Hauptversammlung des Vereins ihr Amt zur Verfügung. Sie gehörte 1980 zu den Gründungsmitgliedern in Donaueschingen, die sich um fair gehandelte Ware aus der Dritten Welt verdient gemacht haben.

Unterstützung fürs Vorstandsteam

Die Nachfolge trat die bisherige stellvertretende Vorsitzende, Heidrun Hog-Heidel, an. Ihr zur Seite stehen die zweite Vorsitzende, Anja Göhring-Kaminski, und die Kassenwartin Friederike Boos. Die fünf Beisitzerinnen Elisabeth Blaurock, Susanne Dold-Oschwald, Beate Hahl, Elsa Mall und Christel Münzer unterstützen den Vorstand bei der Bewältigung seiner Aufgaben.

Verein hat 42 Mitglieder

Der Weltladen hat derzeit 42 Mitglieder. Nach dem Umzug in die ehemalige Rieple-Apotheke an der Max-Egon-Straße konnten Verkaufsraum, Sortiment, Kunden-, Umsatz- und Mitgliederzahlen gesteigert werden. Über zwanzig ehrenamtliche Helferinnen sind im Einsatz beim Bestellen, Verkauf, in der Projektarbeit und bei den Weltladen-Aktionen wie den „fairen Versucherle“ innerhalb der fairen Woche, beim fairen Weihnachtsmarkt und demnächst bei den bevorstehenden Mango-Aktionen im Frühjahr. Aktuell unterstützen einzelne Weltladen-Mitglieder innerhalb der Steuerungsgruppe die Stadt Donaueschingen bei der Bewerbung zur Fair Town.

Den erwirtschafteten Gewinn stockte der Weltladen auf 4500 Euro auf als Spende für Bildungsprojekte und Katastrophenhilfe.