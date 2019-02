Produkte aus recycelten Materialien und frei von schädlichen Zusatzstoffen stehen auch bei der Einrichtung der eigenen vier Wände immer mehr im Vordergrund. So bietet die Firma Schaub Raumgestaltung in Leipferdingen seit zwei Jahren Bodenbeläge aller Art an, die 100 Prozent frei von PVC und Weichmachern sind – und von den Kunden gerne angenommen werden.

Ganz neu sind Recycling-Vorhänge: Die Firma „A House of Happiness“ verarbeitet in ihrer Vorhangkollektion Polyesterfasern aus gebrauchten Plastikflaschen. Dabei ist die Auswahl riesig und Vorhänge machen aus den eigenen vier Wänden ein stilvolles Zuhause. Für die Kunden gilt es jetzt, aus einem fröhlichen Sortiment an nachhaltigen, isolierenden, Flammen abweisenden, Geräusch dämmenden und verdunkelnden Vorhängen das Passende für ein individuelles Zuhause auszuwählen. Fachverkäuferin Luitgard Schmitt ist dabei gerne behilflich.

Messeaktivitäten

Die Firma Schaub in Leipferdingen war am vergangenen Wochenende zusammen mit dem Hammer-Fachmarkt in Donaueschingen auf der Messe Haus, Bau, Energie in Radolfzell vertreten. „Wir haben gute Gespräche mit interessierten Kunden geführt“, sind sich die Geschäftsführer Stefan Schilling und Egbert Schaub einig.