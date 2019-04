Der Heizungs- und Sanitärfachbetrieb Hauptvogel in der Gauchachstraße 34 in Döggingen ist seit 44 Jahren für die Kunden in der Region da. Sieben kompetente Mitarbeiter mit Geschäftsführer Rolf Hauptvogel an der Spitze, sorgen für eine fachgerechte und zeitnahe Realisierung von Projekten rund um die Heizung und sanitäre Anlagen. Zu den Kunden gehören private Häuslebauer und zahlreiche Betriebe und Unternehmen aus Industrie und Handwerk. „Wir haben hier in der Gegend zahlreiche treue und zufriedene Stammkunden“, freut sich Rolf Hauptvogel.

Neben den klassischen Heizungsanlagen mit Öl oder Gas kommen natürlich auch regenerative Energiequellen zum Einsatz. Diese kommen auch in Kombination zum Einsatz. Ein wichtiges Thema sind Pellett-, Holz- oder Hackschnitzel-Anlagen, die auch als Nahwärmenetz zum Einsatz kommen. So wie zum Beispiel bei der 150-KW-starken Hackschnitzelheizung der Firma Ketterer, Landesprodukte in Unadingen. Auch Solaranlagen zur Erzeugung von Warmwasser in Kombination mit Öl oder Gas sind gefragte Alternativen.

Im sanitären Bereich stehen bei der Firma Hauptvogel die Gestaltung und der Einbau eines komplett neuen Badezimmers, aber auch die Sanierung alter Einrichtungen im Vordergrund.