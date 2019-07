Bei Temperaturen von über 30 Grad ist ein wirksamer Sonnenschutz wichtiger denn je. Angefangen bei der Gardine über den Lamellen- und Flächenvorhang bis hin zu Jalousien, Rollos und Plissee – der Hammer Heimtex-Fachmarkt in der Bregstraße 32 in Donaueschingen bietet für jede Anwendung den perfekten Sonnenschutz und das in einer riesigen Auswahl. Neben einer kompetenten Beratung und Planung unter Berücksichtigung individueller Wünsche und dem Aufmaß vor Ort, bietet Hammer eine schnelle und saubere Montage durch Fachkräfte an.

Den ganzen Tag jeden Raum mit schöner Fensterdekoration in Szene setzen: Jalousien und Plissees der Firmen MHZ, Alugard und Teba entfalten ihre Schönheit selbst in komplizierten Fällen. Je nach Typ können die Stores sowohl von unten als auch von oben gleichzeitig aufgeschoben und bei Bedarf auf ein Minimum zusammengeschoben werden. Egal ob Farbe, Muster oder unterschiedliche Fensterformen – bei Hammer ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die attraktiven Produkte sorgen für Atmosphäre sowie für Sicht- und Sonnenschutz.

Einen stilvollen Klimaschutz bieten die Plissees. In der Leichtigkeit dieser Waben lässt sich nur erahnen, das sie energiesparend und Lärm mildernd sind und dazu komfortabel bedienbar sind. Die Auswahl an Stoffen und Farben lassen keine Wünsche offen. Eine verdeckte Schnurführung verhindert unerwünschte Lichtschlitze.

Eine neuartige und leichtgängige Bedienung der Firma Teba bietet maximalen Bedienkomfort. Die benutzerfreundliche, innovative Bedienung ermöglicht es, die Produkte intuitiv nur mit der Hand in jede erreichbare Höhe zu schieben.