Vor knapp über zwei Jahren hat Markus Gunst die Schreinerei Wolf in Pfohren übernommen – und ist inzwischen mit seiner Frau angekommen. „Wir haben uns gut eingelebt“, so der 29-jährige Holztechniker. „Man wächst langsam aber sicher in die Selbstständigkeit hinein“, ergänzt der Jungunternehmer. Und das Wichtigste: „Die Auftragslage passt!“ So haben die zehn Mitarbeiter mehr als genügend zu tun und der traditionelle Handwerksbetrieb sucht weitere Arbeitskräfte, vom Auszubildenden über Gesellen, bis hin zum Meister und Techniker.

„Die Ausbildung von jungen Menschen hat für mich einen hohen Stellenwert“, erklärt Markus Gunst. „Das wichtigste ist, dass sie Spaß am Arbeiten mit Holz haben.“ Dies beinhaltet in erster Linie Interesse am Beruf, Zuverlässigkeit, Engagement und vor allem auch Teamfähigkeit. „Die Ausbildung dauert drei Jahre und in der Regel übernehmen wir motivierte Azubis und bieten ihnen viele Weiterbildungsmöglichkeiten“, betont der Betriebsinhaber. „Die Schüler können bei uns auch vorab im Rahmen eines Praktikums gerne mal reinschnuppern.“

Neben dem individuellen Innenausbau sämtlicher Räume, bietet die Schreinerei Wolf auch Fenster aus Alu-Holz, Holz und Kunststoff nach Maß in vielen Farben und Systemen – und montiert sie zeitnah, passgenau und sauber.

Mit acht großen Rundbänken, die aus insgesamt 35 Kubikmeter Kambola-Tropenholz gefertigt werden, hat der Handwerksbetrieb momentan einen ganz besonderen Auftrag an Land gezogen. „Das Holz ist witterungsbeständig und wird mit einem speziellen Leim zusammengefügt und dann entsprechend ausgeschnitten“, so Markus Gunst. „In der Mitte der Bänke steht jeweils ein großer Baum.“

Für den Sommer hat der neue Chef der Schreinerei Wolf eine Gewerbeschau geplant: Auf dem Gelände präsentieren sich am Freitag, 28. Juni, ab 14 Uhr, über zehn Firmen und Handwerksbetriebe aus Pfohren.