„Die Auftragsbücher sind voll“, so Jörg Ludwig, Geschäftsführer der Firma Werr & Ludwig, Heizung, Lüftung, Sanitär – und das quasi schon für das ganze restliche Jahr. Von einem Einbruch, wie zum Teil in der Industrie, merkt der mittelständische Handwerksbetrieb in Hüfingen gar nichts. Obwohl in den letzten Monaten schon auf 75 Mitarbeiter aufgestockt, sucht das Familienunternehmen händeringend nach Facharbeitern in allen Bereichen. „Und vor allem auch nach jungen Menschen, die eine interessante Ausbildung in Angriff nehmen möchten“, ergänzt der Firmenchef.

Zuverlässigkeit hat Tradition

Seit über 50 Jahren ist die Firma Ing. G. Werr & S. Ludwig GmbH ein zuverlässiger Partner vom Häuslebauer bis hin zum großen Industrieunternehmen und Kommunen. 1965 haben Gerhard Werr und Swonko Ludwig den klassischen Heizungs-, Lüftungs- und Sanitär-Handwerksbetrieb gegründet und stetig weiterentwickelt. Einen hohen Bekanntheitsgrad hat sich das Baaremer Unternehmen durch Sonderlösungen für Heiz-, Wärme und Belüftungssysteme erworben – und das von der Planung bis zur praktischen Umsetzung. Engagierte, motivierte und qualifizierte Mitarbeiter begeistern die Auftraggeber aus allen Branchen immer wieder auf das Neue, wobei die Herausforderung vor allem darin besteht, die einzelnen Prozesse ökonomisch und ökologisch sinnvoll aufeinander abzustimmen.

Großprojekte fordern Einsatz

Neben dem klassischen Heizungsbau und Sanitär spielt der Anlagenbau, Heiz- und Klimasysteme, Biogasanlagen und Blockheizkraftwerke sowie Komplettlösungen im Container eine wichtige Rolle. So zeichnet die Firma Werr & Ludwig momentan auf Hüfingens größter Baustelle, der Lucian-Reich-Schule, für die Heizung und Lüftung im Neubau verantwortlich. Ein großer Auftrag bei der Firma Frei Lacke in Döggingen mit Heizung, Kälte und Sanitär wurde jetzt abgeschlossen, und an einer BHKW-Komplettlösung im Container für die Kläranlage in Sinzheim bei Baden-Baden wird mit Hochdruck gearbeitet.