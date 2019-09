Wer seinem Körper in der kalten Jahreszeit etwas Gutes tun will, gönnt sich unter dem Motto: „Einschalten und Wohlfühlen“, eine moderne Infrarotkabine. Man spürt sofort die angenehme Wirkung der Wärmeanwendung auf die Gesundheit. Schon 30 Minuten pro Tag reichen aus, um das Wohlbefinden langfristig zu steigern. Die Infrarotkabine arbeitet mit Wärmestrahlen, deren Hitze tiefer in die Haut eindringt. Und der Kreislauf wird im Vergleich zur Sauna wegen der niedrigeren Temperaturen wesentlich weniger belastet.

Die Schreinerin Wolf in Pfohren baut Infrarotkabinen nach Maß und setzt dabei die Technik vom führenden Hersteller Pysio-Therm ein. „Die individuellen Kabinen können überall hingestellt werden“, erklärt Geschäftsführer Markus Gunst. „Im Herbst ist ein Info-Abend mit einem Experten geplant. Wer Interesse hat kann sich jetzt schon anmelden.“ (Telefon: 0771/2899 oder unter: info@schreinereiwolf.com).

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt aber auch die Einbruchsgefahr: Die Schreinerei Wolf bietet Fenster und Türen ab der Widerstandsklasse RC 2 in Kunststoff, Holz oder Holz-Alu an, die vom Hersteller mit einem entsprechenden Gutachten geliefert werden. Sie sind in ihrer Gesamtkonstruktion auf Einbruchshemmung geprüft.

Neu im Team der insgesamt neun Mitarbeiter ist der Auszubildende Max Rosenstiel – sehr zur Freude von Schreinermeister Markus Gunst.