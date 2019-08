Die Firma Schaub in Leipferdingen steht für individuelle Wohngestaltung auf höchstem Niveau! Das bedeutet erstklassige Qualität, ein einzigartiges Dienstleistungs- und Preisangebot sowie traditionelles Handwerk. Neben einer individuellen und kompetenten Beratung bietet Schaub auch einen Komplett-Service rund um Bodenbeläge, Stoffe, Tapeten, Farben und Sonnenschutz.

Hand in Hand

Dabei geht alles Hand in Hand und spart nicht nur Nerven, sondern auch Zeit und Geld. So können die Kunden, nachdem sie den passenden Bodenbelag oder die Gardinen in der großen Ausstellung ausgesucht haben, sich den Boden auf Wunsch verlegen oder die Gardinen im firmeneigenen Nähstudio nähen und durch Fachkräfte aufhängen lassen.

Renovierung

Ein neu renoviertes Zuhause ist wie Balsam für die Seele. Die Firma Schaub bietet eine rundum gelungene Raumgestaltung auf höchstem handwerklichen Niveau. Kreativ, genau, termingerecht – und alles aus einer

Hand. Und auch nach dem Kauf stehen die Experten den Kunden bei allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite.

Montage und Verlegung

Die handwerkliche Umsetzung ist die Grundlage für eine qualitativ hochwertige Wohngestaltung. Sie gibt den individuellen Ideen den letzten Schliff und lässt Wohnwünsche Wirklichkeit werden. Selbstverständlich auch vor Ort und immer in erstklassiger Qualität des Materials und der Ausführung.

Reinigung und Pflege

Durch fachmännische Reinigung und Pflege sorgt die Firma Schaub mit geschulten Mitarbeitern für eine lange Lebensdauer der Produkte. Und gerade der Reinigungsservice bei Dekorationsstoffen, Bodenbelägen und Bettwaren ist oft günstiger als erwartet – einfach anrufen und informieren.

Nähstudio

Neben der eigenen Polsterei hat die Firma Schaub auch einen perfekten Nähservice. Drei Fachfrauen nähen alles rund um Gardinen, Heimtextilien, Dekoartikel und Accessoires – auf Maß, individuell, qualitativ hochwertig und zeitnah.