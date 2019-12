Mit Qualitätsarbeit und großen Fachwissen hat sich die Hüfinger Firma Ing. G. Werr & S. Ludwig GmbH für Sanitär-, Heizungs- Klimatechnik und Blockheizkraftwerke in den vergangenen Jahren bundesweit am Markt platziert. Rund 75 Mitarbeiter sind im Einsatz, um Kunden Lösungen für ihre speziellen Anfragen zu offerieren. „Von der Beratung über die Planung und Anfertigung nehmen wir die Kunden bis zum Auf- oder Einbau an die Hand“, sagt Geschäftsführer und Inhaber Jörg Ludwig.

Bundesweit ist das Hüfinger Unternehmen bei vielen Industrieprojekten vor Ort. Hier ist auch die Mehrzahl der Mitarbeiter im Einsatz, um neue Anlagen aufzubauen und in den Betrieb zu überführen. Größere Bauteile werden bereits teilweise in Hüfingen dafür vorproduziert.

Über Anfragen und Aufträge muss sich der alleinige Gesellschafter aktuell keine Sorgen machen. „Die Auftragslage ist sehr gut“, ergänzt Jörg Ludwig, um im gleichen Atemzug zu betonen, dass er auf der Suche nach geeignetem Fachpersonal ist. Aktuell sind fünf Auszubildende im Unternehmen, weitere dürfen sich gern bewerben. Gesucht werden jedoch auch Anlagenmechaniker, Technische Systemplaner und Meister im Elektro- und Anlagenbau.

Das Hüfinger Unternehmen bietet dafür sichere und interessante Arbeitsplätze, eine familiäre Atmosphäre sowie Mitarbeiter- und Projektschulungen. „Wir haben im Unternehmen einen sehr dynamischen Charakter und wollen uns ständig verbessern“, ergänzt Jörg Ludwig.