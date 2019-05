von Ernst Zinmmermann

Konrad Kunze erklärte in seinem Vortrag immerhin über 70 Familiennamen aus Donaueschingen und der Umgebung. Die heutigen Familiennamen können grob fünf Kategorien zugeordnet werden: berufliche Tätigkeit, (zum Beispiel Schuhmacher, Zimmermann usw.), Vorname des Vaters oder der Mutter (zum Beispiel Ketterer von Katharina, im Dialekt Ketter), Eigenschaften der Person (jähzornig, groß, klein und so weiter), geografische Herkunft (beispielsweise aus Rottweil – Rothweiler) und Besonderheiten der Wohnstätte (zum Beispiel neben einer Grube oder in einer engen Gasse wohnend).

Die heutigen Familiennamen entstanden vor etwa 800 Jahren und zwar aus der damaligen Mundart heraus, weil es Hochdeutsch damals noch gar nicht gab. Sie sind auf eine einzige Person zurückzuführen, die sich auch heute teilweise noch durch Urkunden belegen lässt. Das Verbreitungsgebiet hat sich von dieser Person ausgehend zwar ausgeweitet, veränderte sich geografisch aber nur unwesentlich.