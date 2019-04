von Eva Maria Vaassen

Ende Januar 2018 bedrohte ein 53-jähriger Asylbewerber kurz vor Ladenschluss in einem Drogeriemarkt in Donaueschingen eine 36-jährige Angestellte mit einem Messer. Durch den Schock erlitt die Mutter mehrerer Kinder ein schweres und nachhaltiges Trauma. Bevor er der Frau plötzlich das Taschenmesser vor den Hals hielt, hatte der Täter im Erdgeschoss des Markts zusammen mit einem bislang unbekannten Begleiter mehrere Packungen teurer Parfüms aufgeschlitzt. Dass Parfüms im Wert von 230 Euro gestohlen worden waren, hatte man jedoch erst am nächsten Tag festgestellt.

Schwere räuberische Erpressung

Eine Verurteilung des 53-Jährigen durch das Amtsgericht Villingen zu dreieinhalb Jahren Haft wurde nicht rechtskräftig, weil Berufung eingelegt wurde. Dass sich der Mann aus Tunesien der schweren räuberischen Erpressung schuldig gemacht hat, stand am Ende einer neuen Beweisaufnahme auch für das Landgericht Konstanz fest. Die Haftdauer wurde aber auf drei Jahre und zwei Wochen reduziert. Dabei handelt es sich um eine Gesamtfreiheitsstrafe, in die zwei weitere, noch nicht bestrafte Diebstähle des Angeklagten einbezogen wurden.

Angriff kurz vor Ladeschluss

Als die 36-jährige Angestellte damals kurz vor 20 Uhr das Obergeschoss des Drogeriemarkts kontrollierte, fiel ihr der Angeklagte auf, der ihr jedes Mal, wenn sie sich näherte, aus dem Weg ging. Als sie Geräusche hörte, die wie das Aufreißen einer Packung klangen, trat sie von hinten auf ihn zu und fragte: „Kann ich helfen?“ Daraufhin habe der Mann sich blitzschnell umgedreht, berichtete sie vor Gericht, und ihr ein aufgeklapptes Taschenmesser vor den Hals gehalten. „Stop, I call the police!“, habe sie vor Schreck gerufen. Der Angeklagte habe nur gesagt „no police“ und sei zusammen mit einem zweiten Mann zügig die Treppe hinunter gegangen. Aus Todesangst habe sie die Männer nicht aufgehalten. Beim Hinuntergehen habe der Angeklagte das Messer noch einige Male auf- und zugeklappt.

Täter taucht erneut im Laden auf

Nach dem Vorfall wurde eine Videokamera in den Verkaufsräumen installiert. Tatsächlich tauchte der Angeklagte wider dort auf und die 36-Jährige erkannte ihn als den „Mann mit dem Messer“ wieder. Der 53-jährige Tunesier war als Insasse einer Sammelunterkunft in Donaueschingen registriert, wo er aber erst nach sechs Wochen angetroffen werden konnte. Nachdem die Polizei ihn vernommen hatte, kam er erst im August 2018 in Untersuchungshaft. Vor Gericht behauptete er, er habe damals nur einen Parfümtester mitgenommen, keine Ware gestohlen. Ein Messer habe er nicht dabei gehabt.

Verurteilt wegen Totschlags in Tunesien

Aus den Akten wurde bekannt, dass der angeklagte 53-Jährige in Tunesien zuvor jahrelang wegen Totschlags im Gefängnis gesessen hatte. Sein Asylantrag wurde vor zwei Monaten abgelehnt.