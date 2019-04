Für die Viertklässler der Region hat sich nach der Grundschule jetzt eine der ersten größeren Entscheidungen gestellt: Mit welcher Schule geht der Bildungsweg als Fünftklässler schließlich weiter. Die Anmeldungen sind mittlerweile durch und die weiterführenden Schulen in Donaueschingen wissen, mit welcher Anzahl an neuen Schülern sie rechnen müssen. Besonders interessant sind diese Zahlen hinsichtlich der Grundschulempfehlung. War die früher noch verpflichtend, um den Zugang zu einer bestimmten Schulart zu erhalten, obliegt diese Entscheidung heute den Eltern. Unterstützt werden sie dabei allerdings durch zahlreiche Angebote, um die Situation angemessen beurteilen zu können.

Die Eichendorffschule

Und sie scheinen immer besser angemessen zu beurteilen. Herrschte vor einiger Zeit noch ein deutlicher Trend in Richtung Gymnasium, fällt die elterliche Einschätzung des Nachwuchses deutlich besser aus. So sieht es zumindest Wolfram Möllen, Rektor der Eichendorffschule, einer Grund- und Werkrealschule. Dort habe man eher konstant um die 300 Werkrealschüler. Im anstehenden Schuljahr kommen 38 Fünftklässler hinzu, die zwei Klassen bilden werden. "Es ist allerdings häufig so, dass mitten im Jahr noch gewechselt wird. Es wird zunehmend erkannt, dass doch eine andere Schulform die bessere Variante ist", erklärt Möllen. Diese Erkenntnis reife im Laufe der Zeit. Außerdem werde seitens der Donaueschinger Schulen auch entsprechend umfangreich informiert: "Alle hier bieten gute Tage der offenen Tür", so der Rektor.

Es gehe schließlich darum, nicht pauschal die beste Schule zu bekommen, sondern jene, die für den jeweiligen Schüler am besten geeignet sei: "Manche sind in der Entwicklung Spätzünder, andere brauchen einfach eine andere Art zu lernen", erklärt Möllen. Außerdem wachse die Erkenntnis, dass es verschiedene Schulen gibt und im weiteren Bildungsweg alles offen stehe. Unterschiedliche Schulen bieten einen unterschiedlichen Zugang. "Das ist kein Nachteil, sondern bietet die Möglichkeit zur Entwicklung. Ein Trend, der hoffentlich so anhält", so Möllen. Er ergänzt: "Es muss nicht jeder mit dem Gedanken starten, dass er später mal studieren muss. Das ist mittlerweile auch kein finanzieller Aspekt mehr, sondern eher die Frage: 'Wie fühle ich mich?' Das ist wichtig, immerhin muss man den späteren Beruf eine ganze Weile ausüben."

Fürstenberg-Gymnasium

Für das Fürstenberg-Gymnasium haben sich für das kommende Schuljahr 126 Fünftklässler angemeldet. Das sei zahlenmäßig auch so, wie es die Schule erwartet habe, erklärt Rektor Mario Mosbacher: "Wir sind damit sehr zufrieden". Das Gymnasium wird mit dieser Anzahl fünf neue Klassen bilden.

Realschule Donaueschingen

107 Anmeldungen hat indes die Realschule. Dort sind es dieses Jahr etwas weniger Schüler als im vorherigen Zeitraum, in dem sich 135 angemeldet haben. "Letztes Jahr konnten wir fünfzügig starten, dieses Jahr hat das Gymnasium mehr Schüler. Das schwankt innerhalb der Stadt", erklärt Konrektorin Katja Fox. Warum das so sei, könne jedoch nicht genau gesagt werden. Der Grenzwert, ab dem eine Fünzügigkeit möglich sei, liege bei 121 Schülern. Sie geht davon aus, dass sich mehr Schüler anmelden werden, wenn die neue Realschule dann in Betrieb genommen ist. "Dieses Jahr wurde auch mehr auf die Empfehlung geachtet", erklärt Fox. Der Großteil habe sich daran gehalten, nur wenige hätten sich darüber hinweggesetzt. Neben der Bläserklasse bietet die Realschule als Besonderheit eine bilinguale Klasse an. In ihr wird das Fach BNT (Biologie, Naturphänomene und Technik) in englischer Sprache unterrichtet. Das setzt sich auch später fort, wenn das Fach in die einzelnen Disziplinen aufgeht.