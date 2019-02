von unseren Mitarbeitern

Süßes in Allmendshofen

Am Tag nach dem Narrengericht an der Juniperusquelle stand am Schmotzige im Narrennest Allmendshofen die Schülerbefreiung im Mittelpunkt. Sehnlichst erwarteten die Kinder im Kindergarten St. Ruchtraud und in der Grundschule Allmendshofen die Narren. Traditionsgemäß hielten die Siebenplätzhexen für alle Kinder Wurst und Wecken bereit, während die Hans Heini Ritter mit Süßigkeiten aufwarteten. So gab es bei strahlendem Sonnenschein nur fröhliche und zufriedene Gesichter. (gew)

Leckere Kutteln gibt es in Neudingen im Gasthaus "Sonne". Hier zu sehen sind Frank Feder und Narrenvater Franz Glunk. Bild: Andrea Wieland

Neudinger Button ist der Hit

Die Neudinger Narren verbrachten den Großteil ihres Ehrentags im Freien. Nachdem die Kindergartenkinder befreit und der Ortsvorsteher abgesetzt waren, zogen die Narren durch den Ort. In vielen Häusern wurden die Gruppen eingeladen. Nach der gemeinsamen Stärkung im Gasthaus "Sonne" ging es dann zum Narrenbaumstellen. Im Anschluss standen dann die Jüngsten beim Kinderball in der Halle im Mittelpunkt. Ein Höhepunkt ist dieses Jahr der von Narrenrat Norman Neininger geschaffene Klosternarr-Button. (aw)

Mit vereinten Kräften wird in Hubertshofen der Narrenbaum gestellt. Bild: Christina Rademacher

Hubertshofen liegt in Afrika

Ganz unter dem Motto Afrika wurde in Hubertshofen die Fasnet eingeläutet. Nachdem das Ratszimmer von Narren samt Musik gestürmt worden war, wurde Ortsvorsteherin Monika Winterhalder kurzerhand ins Schandbrett gesteckt und abgesetzt. Narrenvater Christian Knöpfle hielt ihr diverse Sünden vor. Zur Sühne musste sie Bananen von der Schnur angeln. Die Kindergartenkinder sangen, passend zum Motto, das Affenlied und das Trommellied. Anschließend zogen die Narren durch den Ort. Am Dorfplatz wuchs der Narrenbaum in die Höhe. (lrd)

Aasens Ortsvorsteher Horst hat die Rathausgewalt an Elferrätin Gudrun (links) verloren und wird an den Nordseestrand verbannt. Dazwischen Schulleiterin Susanne Schulz. Bild: Elisabeth Winkelmann-Klingsporn.

Aasens OV an Strand verbannt

Am Schmotzige Dunschdig inszenierten die Weiherliit mit den Aasener Narren eine gelungene traditionelle Schülerbefreiung. Multikulturell, badisch/schwäbisch ging die Schlüsselübergabe über die Schulhofbühne und Elferrätin Gudrun schickte Orstvorsteher Horst für die Fasnettage mottogemäß an den Nordseestrand. Die Grundschüler traten mit neuen Fasnetreimen auf und die närrische Kapelle der Aasemer Musik spielte die passenden Rhythmen. Schließlich konnte der Narrenbaum unter viel Beifall auf dem Rathausplatz aufgerichtet werden. (ewk)

Wolterdingen war schon immer für eine Überraschung gut. Die Häschen Marita Gutenkunst, Helga Joachimsthaler, Gabi Fesenmeyer, Eveline Stobbe, Monika Breuer, Susanne Kögler, Ariane Boll, Helmine Blassmann, Anita Durler, Sonja Fürderer, Kornelia Scheer und Barbara Beha möchten gerne den Nachtclub "Bunny Bar" eröffnen. Bild: Anita Reichart

Wolterdinger Bunny-Fleischerei

Die Wolterdinger Dorffasnet brachte ganz viele junge Mütter mit ihrem Nachwuchs beim Kinderumzug auf die Beine. In aller Herrgottsfrühe wurde Ortschef Müller von den Weiherhexen aus dem Rathaus gezerrt. Eine lustige Häschengruppe hat in den ehemaligen Räumen von Möbel Weber eine neue Geschäftsidee. Wenn es schon keine Fleischerei mehr im Ort gibt, könnte die Fleischeslust auf andere Art gestillt werden. Sie suchten Personal für die "Bunny Bar". (rei)

Seit Mittwochabend ist Jürgen Hirt (links) eine vollwertige Grüninger Rebberghexe. Bild: Rainer Bombardi

Grüningens ungetaufte Oberhexe

Die Recherchen der Rebberghexen förderten Unglaubliches zutage. Oberhexe Jürgen Hirt ist noch nicht getauft, obwohl er das höchste Hexenamt so lange ausübt. Am Mittwochabend ließ er deshalb gemeinsam mit Sina Luth die Taufzermomie über sich ergehen. Unbeeindruckt davon holte Hirt bereits wieder am frühen Morgen die Grüninger aus ihrem Schlaf. Am Vormittag gesellte sich der Musikverein dazu. Gemeinsam befreiten die Akteure die Schüler. Einmal in Fahrt ging der Tross zum Rathaussturm über. Dort entrissen sie Ortsvorsteher Hans-Günter Buller den Rathausschlüssel. Im vereinseigenen Hisle feirten die Rebberghexen bis tief in die Nacht. (bom)

Diverse Musikformationen mischen sich in Pfohren unter die Narren. Bild: Rainer Bombardi

Tam-Tam und Musik in Pfohren

Im ersten Ort an der jungen Donau begeisterten Zunfträte, Schnufer, Burghexen und Feuerwehrmusiker die Bevölkerung mit närrischem Treiben. Nach den Befreiungen aus Kiga und Schule zog es immer mehr auf die Straße. Einen großen Bahnhof erlebte der Ortschaftsrat, der unter viel Tam-Tam und viel Musik den Rathausschlüssel übergab. Im Nu war auch der Narrenbaum gestellt. Nachmittags startete im "Ochsen" eine Kinderdisco. (bom)