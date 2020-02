Zwei Jahre wurde diskutiert und geplant, doch dann ging es ganz schnell: „Das ist der Höhepunkt des Abends: Sind Sie der Meinung, dass der Verein gegründet werden soll?“, fragte OB Erik Pauly in seiner Funktion als Versammlungsleiter um 20.18 Uhr. Zuvor war in etwas mehr als einer Stunde die Satzung akribisch durchgearbeitet und alle offenen Fragen geklärt worden. Einstimmig sprachen sich die 24 Gründungsmitglieder für die Grundsteinlegung des Vereins „City-Management Donaueschingen – Wir für Donau„ aus. Denn diesen braucht es, um einen City-Manager in Donaueschingen etablieren zu können und gemeinsam wollen Gewerbeverein, Stadtverwaltung und Kommunalpolitik dieses Ziel verfolgen. Das zeigt sich auch an den Namen der Mitwirkenden.

Die Führung wird Nadin Lorenz-Schmidt übernehmen, die auch Mitglied im Gewerbeverein ist und in Donaueschingen den Telekom- und Vodafone-Shop betreibt. Sie wird unterstützt von ihren beiden Stellvertretern: Tourismusamtschef Andreas Haller und Optiker Marcus Milbradt, der auch gleichzeitig im Gemeinderat sitzt. Schriftführerin wird Kulturamtschefin Kerstin Rüllke. Einzig ein Kassierer wird noch gesucht. „Dafür haben wir aber auch noch ein Jahr Zeit und wir können trotzdem schon einen Citymanager suchen“, erklärt Angela Nisch, die den Prozess in Donaueschingen in der Anfangsphase begleitet.

Und auch der Ausschuss setzt sich aus lauter stadtbekannten Donaueschingern zusammen: OB Erik Pauly´, Bürgermeister Severin Graf und Wirtschaftsförder Theo Kneer aus dem Rathaus. Horst Hall, Markus Kuttruff, Michael Blaurock , Alexandra Riedmaier und Martina Wiemer aus dem Gemeinderat. Aus dem Einzelhandel Pattrick Schmoll und Gerhard Werb und für die Gastronomie Christian Köster. Für das Handwerk sind Jochen Baur und als Stellvertreter Roland Erndle dabei. Die beiden erklärten sich spontan in der Versammlung zur Mitarbeit bereit, nachdem sie sich quasi gegenseitig vorgeschlagen hatten.