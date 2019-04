von Rainer Bombardi

Das erste Jahr als Oberhexe war für Jürgen Hirt arbeitsreich aber durchaus spannend. Relativ schnell war ihm klar geworden, dass es weit mehr abverlangt als von einer ausschließlich aktiven Rebberghexe. Doch er stellte sich der Herausforderung und erlebte gemeinsam mit dem Vorstand und den restlichen Vereinsmitgliedern ein erfreuliches Vereinsjahr mit guter Resonanz.

Der Mitgliederstand von 84 aktiven und 85 passiven Rebbehexen wird durch eine überaus starke Hexenjugend gekrönt, die dank einer Stärke von 34 Mitgliedern im Alter bis zu 16 Jahren den Fortbestand längerfristig sichert. Große Verdienste an der Entwicklung des Hexennachwuchses hat Trudi Hirt, die gemeinsam mit ihren Team ein attraktives ganzjähriges Programm zusammengestellt. Mehr als ein Drittel Jugendliche beträgt der Anteil an allen aktiven Hexen.

Als ebenso wichtig stuft Oberhexe Jürgen Hirt den Rentnerstammtisch im Hexenhiisli ein, der jeden Samstag um 16 Uhr stattfindet. "Er ist für mich die geeignete Plattform, um das Leben und die Entstehungsgeschichte der Hexenzunft detailliert kennenzulernen." Hirt empfiehlt allen, die sich mit der Geschichte des Rebbergs auseinandersetzen möchten, einen Besuch beim Stammtisch. Der Rebberg soll einer Sage nach tatsächlich mit Rebstöcken bepflanzt gewesen sein. Vom Ertrag musste den fürstlichen Dienstherren einst der Zehnte abgeben werden, was dazu führte, dass die Grüninger nur den ganz sauren Wein ihren Vorgesetzten ablieferten.

Die Rebberghexen als ein Verein für alle Generationen zu präsentieren, bedeutet für Hirt auch ein intaktes Zusammenspiel mit den anderen örtlichen Vereinen. Jahr für Jahr funktioniert dieses Vorhaben vorbildlich beim Brigachfest des Musikvereins.

Datenschutzerklärung und kein Ende lautete gegen Versammlungsende die Bilanz von Hirt. Mit der juristisch überprüften und nun an alle Mitglieder ausgeteilten Version sollte das Thema von Tisch sein. Hirt appellierte für einen zügigen Rücklauf der ausgefüllten Formulare.

Highlights im Veranstaltungskalender sind ein Hüttenwochenende für die jungen Hexen im September, die Wanderung am ersten Mai, das Schlachtplattenessen im November oder die Warm-up-Party zu Beginn der fünften Jahreszeit. Neue Jugendleiterin ist Alexandra Hall, die neue zweite Oberhexe heißt Nina Meister. Den Verbandsorden in Bronze erhielt Trude Hör für ihr Zeit als zweite Oberhexe zwischen 2010 bis 2019. Die Auszeichnung nahmen Chronist Jörg Schade und Protokollant Manuel Straub vom Präsidium der Schwarzwälder Narrenvereinigung vor. Seit 25 Jahren ist Guido Luth eine Rebberghexe.

Gründungsvorsitzender Manfred Storz schlug vor, einen Workshop durchzuführen, der das Brauchtum der Rebberghexen in Erinnerung ruft. Unabhängig davon entschloss sich der Vorstand um Oberhexe Jürgen Hirt dazu, das wenig erfolgreiche Oktoberfest in ein Wein- und Schorlefest umzuwandeln, um damit an die Entstehung der Hexen vom Rebberg zu erinnern. Entsprechende kulinarische Spezialitäten ergänzen das Programm, wenn diese Veranstaltung am 21. September erstmals stattfindet