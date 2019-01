von Christa Hauger

Grüningen – Ist es altes Gerümpel, erinnerungsträchtiges Ausstellungsstück oder gar historischer Schatz? Die Antwort liegt oft im Auge des Betrachters. Nach fast zweijährigem Dornröschenschlaf öffnet die Grüninger Heimatstube im Obergeschoss des Rathauses am kommenden Sonntag, 20. Januar, von 14 bis 17 Uhr nun wieder ihre Pforten für Besucher. Kaffee und Kuchen wie auch ein kurzer Filmvortrag sollen den ersten Öffnungstag nach der langen Pause wieder zur runden Sache werden lassen.

Erinnerungen an früher gibt es viele beim Spaziergang durch die Räume der Grüninger Heimatstube. Bild: Hauger

Aus der Idee von Ortsvorsteher Hans-Günter Buller, Altertümer aller Art für die Nachwelt zu erhalten und in geeigneten Räumen der Öffentlichkeit zu präsentieren, wurde im Jahr 2005 die Grüninger Heimatstube geboren. Ein Arbeitskreis aus den Ur-Grüningern Moritz Limberger, Otmar Walzer und Elfriede Limberger wie auch der begeisterten Sammlerin alter Bilder und Möbel, Kamilla Dorer, formierte sich. Mit sehr viel Herzblut wurde von den Limbergers und Otmar Walzer seither gesammelt, organisiert, archiviert und immer wieder mit Stolz durch die Räumlichkeiten „ihrer“ Heimatstube geführt. Es war und ist die ehemalige Lehrerwohnung, die zusammen mit dem im Jahr 2007 ausgebauten Speicher zum Ausstellungsort von Grüninger Heimatgeschichte wurde und in passend alten Räumen an das „anno dazumal“ erinnert.

Das vermittelt eine Vielzahl von Gebrauchsgegenständen aus den unterschiedlichen Lebens- und Arbeitsbereichen, wie auch der alte Altar von 1812 ein Teil Grüninger Kirchengeschichte. Lebensgroße Schaufensterpuppen tragen Kleidung der vergangenen Zeit und beleben das Bild. Zahlreiche Fotos an den Wänden halten ebenso vergangenes Leben, besondere Ereignisse und Erinnerungen an Personen in schwarz-weiß fest. Die jüngeren sind dankbar, dass der 82-jährige Otmar Walzer dazu während seiner Führungen durch die Räume die eine oder andere originelle Geschichte erzählen, aber auch noch viele Informationen aus erster Hand geben kann.

Von der Grüninger Heimatstube und vom alten Grüninger Kirchen-Altar begeistert ist auch Restauratorin Melanie Bochmann bei einem Besuch.

Viel Lob für den Einsatz und für die Umsetzung gab es für die Organisatoren bereits bei der Einweihung der Räumlichkeiten im Dezember 2005 vom damaligen Oberbürgermeister Thorsten Frei, welcher es sich auch als Bundestagsabgeordneter nicht nehmen ließ, sich beim Jubiläumsfest im September 2015 ein Bild von der Weiterentwicklung des kleinen Dorf-Museums zu machen und zu gratulieren. Ansporn und Motivation zu den fünf bis sechs Öffnungen im Jahresverlauf waren immer wieder Komplimente, ausgesprochen oder in Form von Gästebuch-Einträgen. Die Sonntagnachmittage mit geöffneten Türen wurden durchwegs durch Vorträge, Bilder-Schauen oder Filmvorführungen bereichert, größtenteils von Moritz Limberger aufwendig vorbereitet und unterhaltsam geboten. Kein Wunder also, dass mit seinem Tod eine große Lücke entstand.

Die Frage „Wie geht es weiter?“ bewegte das geschrumpfte Team lange Zeit, bis mit der Tochter der Limbergers, Elvira Eiban, und ihrem Ehemann Christof sowie Christine und Ditmar Schorpp vier neue Mitarbeiter für den Arbeitskreis Heimatstube gefunden werden konnten – ein Zeichen der Wertschätzung für die Grüninger Einrichtung und besonders ihrer Gründer und Macher. Das wurde auch damit unterstrichen, dass Helfer in den vergangenen Monaten freiwillig ihre zukünftige Unterstützung beim Auf- und Abbau oder beim Kuchenbacken angeboten haben. So konnten die Öffnungszeiten der Grüninger Heimatstube vorerst bis zum März koordiniert werden. Neue Ideen und Pläne für den kommenden Herbst gibt es aber auch bereits, heißt es im Arbeitskreis.