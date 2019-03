von Rainer Bombardi

Seit 23 Jahren bietet der Sportverein Mundelfingen zehn Tage nach Aschermittwoch aktiven Tanzspaß: Der Verein hat in dieser Zeit sein Jazztanzturnier im Terminkalender der Region fest etabliert. Auch in diesem Jahr heißt der Verein zwölf Damentanzgruppen aus dem gesamten Umkreis zwischen Bodensee, Heuberg, Rottweil und Hochschwarzwald willkommen.

Anziehungspunkt für gute Laune

Der Vorsitzende Peter Allaut, der jetzt seit 20 Jahren an der Spitze des Sportvereins steht, erinnert sich. „Als ich den Vorsitz übernahm, spielte ich noch in der aktiven Fußball-Mannschaft mit. Damals war das Turnier erst wenige Jahre alt.“ Doch schon damals hatte es sich bereits zu einem Anziehungspunkt für gute Laune mit kurzweiligen und farbenfrohen Tänzen herausgeschält.

Peter Allaut, Vorsitzender des SV Mundelfingen lädt am nächsten Wochenende zum 23. Jazztanzturnier ein. | Bild: Rainer Bombardi

Fest etablierte Veranstaltung

In den Folgejahren entwickelte sich das Damenjazztanzturnier zu einem der Standbeine im Veranstaltungskalender des Sportvereins und etablierte sich neben dem Pfingstfest und dem damals noch stattfindenden Sportlerball.

Annette Kindler gilt im SV Mundelfingen als Mutter des Jazztanzes. Bild: Rainer Bombardi | Bild: Rainer Bombardi

Trainerin Annette Kindler als Ursprung

Doch wie kam der Jazztanz ausgerechnet nach Mundelfingen? Die Ursprünge gehen wohl auf Trainerin Annette Kindler zurück, die im Sportverein vor über drei Jahrzehnten die ersten Jazzgymnastik- und Tanzkurse unterrichtete. Kindler gilt im Sportverein als Mutter des Jazztanzes. Da sie aber bescheiden im Hintergrund agiert und bevorzugt die große Bühne meidet, bedurfte es vor knapp zweieinhalb Jahrzehnten eines weiteren Impulses.

Reinhold Welte initiierte das erste Turnier

Dieser kam von Reinhold Welte, der erkannte, welchen immensen Aufwand die SV-Damentanzgruppe investierte, um ihren Tanz während der Fasnet einmal, vielleicht auch zwei- oder dreimal aufzuführen. Auch all den anderen Tanzgruppen in der Region erging es ähnlich. In der Folge initiierte Welte das erste Damenjazztanzturnier in der Aubachhalle. Ziel war es, den Tanzgruppen nach den närrischen Tagen eine eigene Plattform zur Aufführung ihrer choreographisch und tänzerisch gelungenen Tänze anzubieten. Zusätzliche Spannung erzielte er dadurch, dass die Veranstaltung dank vier professioneller Jurymitglieder Wettbewerbscharakter erhielt.

Kunstvoll geschminkte Gesichter sind ein Kennzeichen des Turniers. | Bild: Rainer Bombardi

Viele Erfolge beim Festival

„In den ersten Jahren war es wichtig, bei den einzelnen Damentanzgruppen aktiv Werbung für eine Mitwirkung am Turnier zu machen“, erinnert sich Allaut, der in diesem Kontext das Engagement von Welte als unbezahlbar bezeichnete.

Nach der Premiere war Reinhold Welte noch weitere 17 Jahre hauptverantwortlich für die Organisation und die Moderation des Tanzwettbewerbes zuständig. An diesen gliederte sich mit den Jahren ein ebenso erfolgreiches Kinder- und Jugendtanzturnier am Sonntag an. Nicht ganz so erfolgreich verlief das Männertanzturnier, das die Organisatoren im Jahr 2013 wegen zu geringer Resonanz nach sieben Jahren einstellten.

Cheforganisator Daniel Schwarz (links) und Bürgermeister Michael Kollmeier (rechts) freuen sich mit den Vorjahressiegerinnen Swabian Pockets aus Oberndorf, die in diesem Jahr erneut teilnehmen. | Bild: Rainer Bombardi

2012 Gastgeber des landesweiten Finalturniers

In die Amtszeit von Reinhold Welte als Organisator des Jazztanzturniers fiel auch der bislang einzige Sieg einer Mundelfinger Damenjazztanzgruppe, als im Jahr 2011 die Damen von „Deja-vu“ gewannen. Im selben Jahr gelang dieser Erfolg auch der einheimischen Männertanzgruppe. Im Jahr 2012 bot der SV Mundelfingen den besten Showtanzgruppen im Land eine Plattform und trat als Gastgeber des Finalturniers um den Baden-Württemberg-Cup auf.

Nach dem selbst gewählten Rückzug von Reinhold Welte, der das Turnier als Zuschauer genießen wollte, übernahm Daniel Schwarz die Organisation des Wettbewerbs, den er seither mit Co-Moderator Torsten Kaiser moderiert.

Aubachhalle zwei Tage lang voll

Noch immer garantiert das Jazztanzturnier zwei Tage lang eine volle Aubachhalle. Und auch im SV haben Gymnastik und Jazztanz weiterhin eine hohen Stellenwert. In Zusammenhang mit dem Neubau des Clubheims plante der Vorstand vor ein paar Jahren einen speziell für Tanz- und Gymnastikgruppen eingerichteten Raum, der sich inzwischen großer Beliebtheit erfreut.

