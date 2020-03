von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

„Diese Jugendarbeit ist ein extremer Mehrwert für die Gemeinde. Sie vermittelt Sozialkompetenz und die Jugendlichen vor Ort werden gut versorgt“, lobte Ortsvorsteher Horst Hall die Arbeit der Aasener Landjugend in der gut besuchten Generalversammlung der Ortsgruppe.

Ein voller Terminkalender

Dass der Ortsvorsteher nicht übertrieben hatte, belegen die Berichte von Schriftführerin Tanja Stolz und Kassenwart Lukas Hall. Sie berichteten über wöchentliche Gruppenabende, gemeinsame Ausflüge, Kegeln, Spieleabende und Filmvorführungen, den großen Einsatz bei der Dorfputzete, Wolfhofwochenenden, Teilnahme an Kreisveranstaltungen, einen Schnupperabend für neue Mitglieder, Auftritt beim Aasener Dorffest und den gemeinsamen Festwagenbau mit der Ortsgruppe Hochemmingen für das Kreiserntedankfest. Aktuell zählt die Ortsgruppe 61 Mitglieder. Lukas Hall konnte trotz kostenträchtiger Veranstaltungen eine solide Finanzlage aufzeigen. Für 2020 wird wieder mit einem Überschuss gerechnet.

Das Wahlergebnis

Bei den Wahlen wurden die beiden Vorsitzenden Kathrin Wiehl und Fabian Wiehl in ihren Ämtern bestätigt. Nina Happle löst Tanja Stolz als Schriftführerin ab und als Beisitzer fungieren künftig Pascal Kamer, Patrizia Wöhrle und Lukas Mayer.

Wieder viel geboten

2020 erwartet die Landjugendmitglieder wieder ein umfang- und abwechslungsreiches Programm. Zum regelmäßigen Donnerstag-Treff im Landjugendraum kommen eine Reihe großer Veranstaltungen. Am 25. April richtet die Ortsgruppe Aasen den Kreislandjugendtag aus. Am 1. Mai wird gewandert. Am 14. Mai ist Schnupperabend für Interessierte. Bei drei Hochzeiten wird Spalier gestanden. Wohin der Ausflug am 11. Juli geht, ist noch offen. Dazu kommen die Veranstaltungen der Kreislandjugend, die Matthias Fleischer vorstellte.

Dank für Engagement

Christina Martin vom Landesvorstand der Badischen Landjugend hat die Ortsgruppe Aasen bisher als Gruppenpatin begleitet. Jetzt verabschiedete sie sich aus diesem Amt und informierte über das neue Landjugend-Infonetz auf WhatsApp. Abschließend dankte der Vorstand für alles Engagement der Mitglieder, bat um Eintragung in die Putzplan-Liste Landjugendraum und um Themenvorschläge für die nächsten Gruppenabende.