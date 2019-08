Artur Zwetschke ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Obwohl Zwetschke in vielen Vereinen war – am längsten wohl beim Tischtennis – kennen viele Donaueschinger ihn als Mr. Vac, denn als Sprecher des Freundeskreises engagierte er sich in den letzten Jahrzehnten sehr für die Partnerschaft mit der ungarischen Stadt und hat maßgeblich zum stetigen Austausch zwischen den beiden Kommunen beigetragen. Wer den Freundeskreis Vac nannte, kam automatisch auf Artur Zwetschke zu sprechen.

Ein Gartenzwerg sorgte für eine grenzübergreifende Freundschaft

Grundstein war die Neugierde auf Land und Leute und eine persönliche Freundschaft, die ihren Ursprung in einer Äußerung von Artur Zwetschkes Frau Sigrid hatte, die sich bei einem Ausflug mit einer Vac-Delegation auf die Mainau negativ über einen Plastik-Gartenzwerg äußerte. Beim Dolmetscher machte das so einen Eindruck, dass er zuhause in Vac einen gusseisernen Gartenzwerg fertigen ließ und mit diesem Überraschungsgeschenk den Grundstein für eine tiefe und vor allem grenzübergreifende Freundschaft legte. Die Kinder sind im selben Alter und auch die Enkelkinder, gerne besuchte man sich gegenseitig und die Ausflüge nach Vac waren für Artur Zwetschke unheimlich wichtig.

Artur Zwetschke war ein Familienmensch

Auch wenn viele den immer postiven und geselligen Artur Zwetschke als Vereinsmenschen kennengelernt haben, er war auch ein Familienmensch durch und durch. In Oberschlesien geboren, der Vater kehrte nie aus dem Krieg zurück und die Mutter starb früh, wusste er zwar, was Familie ist, fand sie aber durch seine Frau Sigrid und als die Tochter Katja zur Welt kam, war das Glück perfekt. Endlich eine eigene Familie.

Die Reisen mit dem Enkel waren für ihn das Größte

„Seine Katja“ war ihm sein ein und alles. Intensiv hat er die Zeit mit seiner Tochter genossen und sich der Erziehung gewidmet, zu Zeiten, als das noch nicht selbstverständlich war. Und auch Enkel Linus eroberte das Herz seines Opas im Sturm. Der jährliche Urlaub in den Pfingstferien mit Enkel und Frau war Artur Zwetschke stets das Größte – und wenn dann die Reise auch noch nach Vac ging.

Donaueschingen war ihm längst eine Heimat geworden

Auch wenn Artur Zwetschke nicht in Donaueschingen geboren wurde, die Stadt wurde ihm doch zur Heimat. Denn wer ohne Wurzeln ist, für den ist Heimat da, wo er lebt, wo seine Familie ist, wo er sich engagiert und wo er für die Gesellschaft Gutes tut. Ein Lebensmotto, das Artur Zwetschke stets mit seiner Frau Sigrid gemeinsam hatte. Beide hielten sich stets gegenseitig den Rücken frei – auch wenn die Zeiten durchaus auch manchmal für die Beiden echt hart waren.

Als gelernter Kaufmann arbeite sich Artur Zwetschke zum kaufmännischen Geschäftsführer hoch und war bis zu seinem Ruhestand bei einem Villinger Unternehmen für den Handel mit Werkzeugmaschinen. Doch als die Firma lief und klar war, dass die Tochter lieber andere Wege einschlagen möchte, verkaufte er seine Anteile und hatte seither mehr Zeit sich den Dingen seines Herzens zu widmen: der Familien und seinem Engagement.