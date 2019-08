von Christina Rademacher

Große Freude herrschte bei der offiziellen Inbetriebnahme des Glasfasernetzes in Grüningen. Ortsvorsteher Hans-Günter Buller, der aktuell noch im Amt ist, bedankte sich bei allen Beteiligten. Mit ein bisschen Verzögerung habe es nun für Grüningen doch hingehauen. Nun sei man auf der sicheren Seite, was die Zukunft betreffe, sagte er.

Bürgermeister Severin Graf zeigte sich froh, dass nun der nächste Stadtteil von Donaueschingen angeschlossen ist. Der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar sei ein Vorzeigeprojekt für den Glasfaserausbau. Wenn die kommunale Familie etwas in die Hand nehme, funktioniere es. Positiv sieht Graf auch den Einsatz des regionalen Anbieters Stiegeler IT.

Kabel seit drei Jahren

Marina Stiegeler erläuterte, dass es ohne eine gute Zusammenarbeit mit allen nicht gehe. Besonders das Informieren sei wichtig. Beim Verlegen der Kabel werden aktuelle Baumaßnamen genutzt. Teilweise haben die Grüninger schon seit drei Jahren die Anschlüsse im Keller liegen.

So funktioniert das Netz

Große Freude herscht bei der offiziellen Netzinbetriebnahme in Grüningen. Katrin Merklinger vom Zweckverband, Bürgermeister Severin Graf, Marina Stiegeler, Stadtrat Holger Lind, Ortsvorsteher Hans-Günter Buller und Ortschaftsrätin Monika Lind (von links). | Bild: Christina Rademacher

Die Leiterin von Marketing und Kommunikation beim Betreiberunternehmen erläuterte, wie die Technik funktioniert. Die Hauptleitung des Netzes (Backbone) kommt von Brigachtal zur lokalen Vermittlungsstelle (Point of Presence) nach Grüningen. Von dort aus geht die Glasfaser dann in die einzelnen Haushalte.

In Grüningen seien über 120 Hausanschlussverträge abgeschlossen worden, hinzukommen 40 Ablagen – also das Verlegen eines Leerohres für einen späteren Anschluss. Für den Bau wurden 860 000 Euro investiert und 19 Kilometer Glasfaserkabel verlegt. Aktuell wurden 21 Verträge geschlossen und elf Kunden seien schon am Netz. Zu denen gehört Stadtrat Holger Lind, der in Grüningen wohnt und sich absolut begeistert zeigte.

Kostenlose Hotspots

Marina Stiegeler kündigte an, dass bei Anschluss eines öffentlichen Gebäudes an das Netz auch ein kostenloser Hotspot installiert werde.

Beratungstage für Grüningen finden am 6. und 9. September von 10 bis 18.30 Uhr im Vereinsheim statt. Ansprechpartner werden individuell beraten.