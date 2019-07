Klein aber fein und immerhin mit über doppelt so vielen Teilnehmern bestückt ist die Gewerbeschau am kommenden Freitag, 28. Juni, ab 14 Uhr, auf dem Gelände der Schreinerei Wolf in Pfohren. Beim ersten „Tag der offenen Tür“ vor vier Jahren zogen sieben Betriebe an einem Strang und hatten mit ihrer Initiative großen Erfolg. Jetzt sind es insgesamt 15 Handwerksbetriebe und Firmen aus Pfohren und der Region, die sich an diesem Tag präsentieren, ihre Produkte und Dienstleistungen vorstellen, den Besuchern einen Blick hinter die Kulissen gewähren, Fragen beantworten und Tipps geben. „Das Angebotsspektrum ist vielfältig und nicht zuletzt deshalb auch sehr interessant“, so Organisator Markus Gunst, Geschäftsführer und Inhaber der Schreinerei Wolf. „Wir wollen die Leute neugierig machen, das Interesse wecken und nicht zuletzt Kontakte knüpfen.“ Für das leibliche Wohl der Besucher sorgen Fricker´s Catering, die Landfrauen Pfohren mit Kaffee und Kuchen sowie die Schreinerei Wolf mit Getränken.

Schreinerei Wolf

Sie sind auf der Suche nach einer neuen und individuellen Küche für das neue Eigenheim? Sie möchten eine moderne und dennoch praktische Einrichtung mit Einbauschränken für Ihre Praxis oder Ihr Büro? Die Schreinerei Wolf in der Unterhölzerstraße 5 in Pfohren macht´s möglich. Nach ausführlichen Beratungsgesprächen werden die Kundenwünsche in einer 3D-Ansicht visualisiert. Anschließend fertigt ein Team aus qualifizierten Mitarbeitern in der modernen Maschinen ausgestatteten Werkstatt die maßgeschneiderten Möbel. Zum Leistungsspektrum der Schreinerei Wolf gehören daneben auch Fenster und Türen für Privatkunden sowie Funktionstüren für Gewerbekunden. Auch beim Thema Büro- und Ladeneinrichtungen sowie Serienmöbel sind Sie bei der Schreinerei Wolf an der richtigen Stelle. Schreinermeister Markus Gunst, der den renommierten Handwerksbetrieb mit neun Mitarbeitern 2017 übernommen hat, legt bei der Planung der Kundenwünsche neben Optik und Ästhetik großen Wert auf Funktionalität. Mit der Gewerbeschau auf seinem Betriebsgelände möchte sich der junge Geschäftsinhaber der Öffentlichkeit persönlich vorstellen und Einblicke in das moderne Schreinerhandwerk ermöglichen.

Ketterer Bäder und Wärme

Lust auf ein neues Bad? Es tropft der Außenhahn? Die Firma Ketterer ist für Sie da: pünktlich, zuverlässig, mit fachlicher Kompetenz und neuen Ideen. Wir planen und organisieren Ihren Bad- oder Gäste-WC-Umbau. Wir warten Ihre Filteranlage in Ihrer Wasserversorgung. Das Thema Trinkwasser wird immer wichtiger – ob es um Verbrauch oder Qualität geht – fragen Sie bei uns als Fachbetrieb. Auch das Thema Ressourcenverbrauch und Energiemanagement liegt uns am Herzen. Wenn Sie sich für eine Solaranlage interessieren oder Ihre Heizung auf erneuerbare Energiequellen umstellen möchten, sind wir gerne für Sie tätig.

HolzArt Wolf

Die Firma HolzArt Wolf in der Hüfinger Straße 16 in Pfohren entwirft, fertigt und montiert Möbel, Einrichtungen, Fenster, Türen, Wintergärten in individuellem Design und außergewöhnlicher Qualität. Baumholztüren sind Massivholz-Türen, bei denen die natürliche Form der Baumkanten an der verwendeten Diele erhalten bleibt. Dadurch wird jede Türe zu einem Unikat. Unsere Türkreationen zeigen, was im Zimmer- und Haustürenbau möglich ist. Ob eckig, Türe mit Rundbogen oder als Wellenform. Zur Auswahl stehen die glatte Standardversion oder eine Rahmen-Füllungsbauweise mit klassischer oder rustikaler, handgehackter Füllung sowie auch mit Glaseinsatz.

Fenster, Türen und Wintergärten werden in Holz, Holz-Aluminium, Aluminium oder Kunststoff angeboten und nach neuester Wärmeverordnung eingebaut. Innenausbau, wie Treppen und Geländer, Decken- und Wandverkleidungen, Praxiseinrichtungen oder die Gestaltung von Bad- und Küchenräumen in unterschiedlichsten Stilrichtungen, werden nach den individuellen Vorstellungen der Kunden realisiert.

Elsäßer Stukkateur

Erich Elsäßer, seit 1989 Meister im Stukkateur-Handwerk, geht mit der Zeit. Seit 1998 führt er das 1959 von seinem Vater Fritz Elsäßer gegründete Stukkateurgeschäft und beschäftigt zehn Mitarbeiter. Neben dem klassischemnAngebot bietet er auch Lehm und Sumpfkalk-oberputze für den Innenraum an. Diese zeichnen sich durch das positive Raumklima und für das angenehme Wohlbefinden aus.

WolfDach

2014 haben Siegfried Wolf und seine Tochter Nicole Avallone die Firma WolfDach in der Hüfingerstraße in Pfohren gegründet. Der Zimmerer-, Dachdecker-, Blechner- und Gerüstbau-Meisterbetrieb bietet alle Leistungen rund um das Dach, seien es Flach- oder Steildächer, Alt-, Neu- oder Anbauten. Die langjähri­ge Erfahrung von Siegfried Wolf und die Fachkenntnisse von Nicole Avallone als Dachdeckermeisterin gewährleisten die hohe Qualität der ausgeführten Arbei­ten und eine verlässliche und vertrau­ensvolle Geschäftsbeziehung mit den Partnern aus dem privaten und geschäft­lichen Bereich. Dabei setzt das rührige Geschäftsführer-Duo auf sieben engagierte Fachkräfte, die zuverlässig, sauber und zeitnah ar­beiten – zur vollsten Zufriedenheit der Kunden.

Der Fliesenprofi

Die Auswahl an Fliesen und Naturstei­nen zu attraktiven Preisen ist bei der Fliesenprofi GmbH im Oberen Öschle in Pfohren riesig und die Betreuung der Privat- und Geschäftskunden, wie der Firmenname schon sagt, professionell. Der 1992 als Familienbetrieb gegründete Fliesenfachhandel wird von Thomas Schilling geführt, fünf qualifizierte Mit­arbeiter unterstützen den Chef im Büro, Verkauf und Service. „Wir haben Fliesen für sämtliche Bereiche“, betont der Ge­schäftsführer, „im Innen- und Außenbe­reich.“ In der 800 Quadratmeter großen, mit Ta­geslicht durchfluteten, Ausstellungshal­le können sich die Kunden inspirieren lassen und Ideen holen – auch jeden Sonntag von 13 bis 17 Uhr. Ein Großteil der Fliesen ist am Lager und kann sofort mitgenommen, oder mit dem firmenei­genen Lkw zugeführt werden. Denn auch das gehört neben der kompetenten Bera­tung, dem Aufmaß vor Ort und der Ver­mittlung von Handwerkern zum Service des Fliesenprofis in Pfohren.