von Rainer Bombardi und Jens Wursthorn

Für den Donaueschinger Bürgermeister Severin Graf war die Wahl zum Bürgermeister sicher das Highlight 2019. Im familären Rahmen steht der Kauf eines Bauplatzes vor wenigen Wochen gewiss ganz weit oben. Für die Stadt wünscht er sich eine zügige und problemlose Umsetzung der Projekte Realschule, Konversionsgelände und Donauzusammenfluss sowie weiterer Projekte in den Bereichen Bildung, Betreuung und Infrastruktur. Neben wichtigen Weichenstellungen für die Stadt wird 2020 die Freude auf die Planung des neuen Eigenheims vorne anstehen. Und natürlich jetzt erst mal die Fasnet.

Severin Graf | Bild: Jakober, Stephanie

Für Christian Köster, Donaueschinger Geschäftsführer, war das Donauquellfest das herausragende Ereignis im vergangenen Jahr. Die Weiterentwicklung des erfolgreich gestarteten City-Management sollte sich auch in diesem Jahr fortsetzen. Von der Stadt erhofft er sich, dass sie den frischen Wind, der gerade den Einzelhandel und die City beflügeln, mit entsprechender Unterstützung weiter vorantreibt.

Christian Köster

Für den Hüfinger Feuerwehrkommandanten Markus Ziganczuk war 2019 das erfolgreiche Jubiläum der Abteilung Stadt das schönste Erlebnis. Im kommenden Jahr erhofft er sich, ass in der Familie alle gesund bleiben und alles so harmonisch weiter geht wie bisher. Von der Stadt Hüfingen wünscht er sich, dass sie angekündigte Termine besser einhält. Insbesondere im Tiefbau wäre eine zuverlässigere Terminierung ein großes Plus.

Markus Ziganczuk

Bei Bernhard Hauser, dem Bräulinger Allrounder und Vorsitzenden des Männergesangvereins, habe 2019 die Feier zum runden Geburstag überragt. 2020 soll es so weitergehen wie bisher. Für Bräunlingen hofft er, dass es den Organisatoren gelingt, die Kleinkunst, das musikalische Flair und die Atmosphäre des Straßenmusiksonntags zu bewahren.

Bernhard Hauser

Der Donaueschinger Geschäftsführer Karl Biedermann blickt auf ein richtungsweisendes Jahr zurück.“Zu meiner großen Freude hat sich mein Sohn dazu entschlossen, die Leitung meines Getränkemarktes zu übernehmen.“ Gesundheit ist im neuen Jahr das Wichtigste. 2020 möge es gelingen, die Gemeinschaft im Vereinswesen in der Gesamtstadt zu stärken und die Vereine für ihr ganzjähriges ehrenamtliche Engagement adäquat zu unterstützen.

Karl Biedermann

Der sportbegeisterter Rentner Alfred Denzer aus Donaueschingen hat sich 2019 über die riesige Zahl begeisterter Marathonanfänger in seiner Laufgruppe gefreut. 2020 sei Gesundheit das höchste Gut. „Zudem mögen die Diebstähle im Sportgeschäft ,meiner Tochter zurückgehen.“ Von der Stadt wünscht er sich, dass sie alles unternimmt den Einzelhandel, auch in den Außenbereichen, zu stärken.

Alfred Denzer

Für Verena Martin, „Hirschen“-Wirtin in Mundelfingen, war 2019 in Superjahr mit tollen Gästen, aus denen sich neue interessante Bekanntschaften ergaben. Für 2020 steht Gesundheit als höchstes Gut. Für Mundelfingen hofft die Küchenmeisterin, dass sich zahlreiche Familien zum Kauf eines Bauplatzes im Neubaugebiet entschließen und dass die jungen Menschen weiterhin ins Ortsgeschehen integriert sind.

Verena Martin

Auf ein „schönstes Erlebnis“ möchte sich der katholische Pfarrer Erich Loks gar nicht beschränken. Er freue sich jedes Mal, wenn in den verschiedenen Pfarreien die Menschen zum Feiern zusammenkommen. Für Donaueschingen wünscht er sich, dass die unterschiedlichen Menschen und Gruppen in einer respektvollen Haltung miteinander umgehen und gemeinsam an einem guten Image der Stadt arbeiten. Im neuen Jahr freut er sich über jeden, der im März bei den Pfarrgemeinderatswahlen kandidieren möchte.

Pfarrerin Dagmar Kreider und Pfarrer Erich Loks | Bild: Winkelmann-Klingsporn, Elisabeth

Der Bräunlinger Feuerwehrkommandant Martin Frey betont, wie toll 2019 die Zusammenarbeit mit der Wehr in Hüfingen gewesen sei. „Insbesondere, dass wir am Jubiläum mithelfen konnten, fand ich großartig.“ 2020 mögen in der Familie alle Gesund bleiben. Und wenn der Feuerwehr-Bedarfsplan umgesetzt wird und möglicherweise auftretende Unebenheiten ins Lot gebracht werden können, sei er mit seiner Heimatgemeinde zufrieden.

Martin Frey

Für die Keramikerin Anita Wernick aus Allmendshofen sei 2019 die Geburt des dritten Enkelkinds das schönste Erlebnis gewesen. Im neuen Jahr hofft sie, dass Klimaschutz auch gelebt wird. Dazu zählt für sie uch die Einführung von maximal Tempo 130 auf Autobahnen. In ihrer Gemeinde hofft sie, dass sich nach dem Brückenbau zwischen der Kernstadt und Allmendshofen wieder alles normalisiert.

Anita Wernick

Der Wolterdinger Thomas Wasche, Teamleiter der DRK-Rettungswache, blickt auf ein ingesamt gutes Jahr zurück. Beruflich und privat. Gesundheit hat im neuen Jahr Priorität. Der neuen Ortsverwaltung wünscht er, dass sie es rasch versteht, die Belange der Bürger einzuschätzen und zu erkennen.

Thomas Wasche

Umweltberater Gerhard Bronner findet es wichtig, dass es 2019 gelang, für das Volksbegehren Artenschutz eine bessere Alternative zu finden. „Handwerklich war das nicht gut.“ In der Folge hätte es den Konflikt zwischen Landwirtschaft und Naturschutz weiter angeheizt. D Für Donaueschingen wünscht er, dass 2020 im Konversionsgelände einige ökologische Ansätze Berücksichtigung finden. Freuen würde er sich, wenn im nächsten Jahr der dicke Knoten Klimaschutz gelöst würde: ein weltweites Vorhaben.

Gerhard Bronner | Bild: Vollmer, Günter

Clemens Willmann, langjähriger Donaueschinger Hausarzt im Ruhestand, ist dankbar, dass 2019 Familie, Freunden, ja das ganze Umfeld gesund geblieben sind. „Das ist das höchste Gut.“ Für die Stadt wünscht er sich, dass sowohl die ärztliche Versorgung, als auch das Verkehrskonzept verbessert werde. Letztere sei bisher nämlich „Flickschusterei“. Im neuen Jahr werde er versuchen, die Freiheit, die ein rüstiger Jungrentner hat, zu genießen.

Clemens Willmann | Bild: Wursthorn, Jens

Für die evangelische Pfarrerin Dagmar Kreider hat sich als Erinnerung an 2019 eine kleine Reise nach Weimar im Sommer eingeprägt. Sie wünscht Donaueschingen, dass viele Menschen die Stadt als Fairtrade-Town wahrnehmen und lieben. Das Bewusstsein, dass wir bei Produkten und Arbeitsbedingungen mit vielen Ländern weltweit verbunden sind. Für 2020 freue sie sich, dass wieder alles unvorhersehbar sein werde und dabei Gottes Licht hilfreich begleite.

Karl Hensler

Der Künstler Karl Hensler aus Behla hat 2019 alles erreicht, was er sich vorgenommen hat. Für 2020 hofft er, dass die Familie gesund bleibt und dass alles so gut weiterläuft wie bisher. Seiner Heimatgemeinde Hüfingen wünscht er, dass sich die aufbrausenden Wogen in der städtischen Politik wieder glätten.