So spielen auf Einladung der Gesellschaft der Musikfreunde Miriam Feuersinger (Sopran), Mechthild Karkow (Violine), Lea Rahel Bader (Viola da Gamba) und Torsten Johann (Cembalo) am Freitag, 5. April, um 20 Uhr in der Donaueschinger Christuskirche Musik zur Passionszeit. Die ist durch große Ausdrucksstärke und Bildhaftigkeit für Andachtszwecke bestimmt, wobei es zu einer engen Verbindung von Text und Musik kommt.

Das Ensemble spielt Vokal- und Instrumentalwerke unter anderem von Johann Philipp Förtsch (1651-1732), Claudio Monteverdi (1567-1643), Giovanni Felice Sances (1586-1639), Johann Hermann Schein (1586-1630).

Karten zu diesem Passionskonzert in der Christuskirche zu 28 und 25 Euro gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information, Karlstraße 58, 0771/857 221, in allen Verkaufsstellen des Kulturtickets Schwarzwald-Baar-Heuberg, unter www.musikfreunde-donaueschingen.de sowie an der Abendkasse.