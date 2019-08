von von Guy Simon

Ich habe heute leider kein Foto für dich – wenn Teilnehmerinnen der Model-Castingshow „Germany's next Topmodel„ diesen Satz hören, dann brechen meistens alle Dämme. Denn das bedeutet: Es ist aus. Vorbei der Traum, über die Fernsehsendung an einen Modelvertrag zu kommen und vielleicht, ja nur vielleicht, den Sprung in die Glamour- und Luxuswelt international bekannter Models zu schaffen. Über den sogenannten Catwalk zu laufen und bei renommierten Modeschauen die neuesten Klamotten zu präsentieren.

Obwohl die Sendung weniger darauf aus ist, Models zu einem Vertrag zu verhelfen, als vielmehr den Zickenkrieg untereinander in den Fokus zu heben, bewerben sich zu jeder Staffel wieder neue Interessenten, die den Traum von Ruhm, Geld und Erfolg damit in Zusammenhang bringen.

Aber warum? Es geht doch auch wesentlich unkomplizierter. So etwa direkt in Donaueschingen. Auch hier bietet sich die Möglichkeit, einen Einstieg in die Welt der Models zu bekommen. Zwar nicht direkt über einen Laufsteg, aber es ist ein Anfang.

Worum es genau geht? Das Amt für Tourismus und Marketing ist auf der Suche nach Einzelpersonen, Familien und Paaren aller Altersstufen. Sie sollen Bilder beleben, die in diesem Sommer gemacht werden sollen. Alles natürlich mit einem professionellen Fotografen, um „die touristischen Highlights Donaueschingens noch besser vermarkten zu können und noch weitere Gäste in die Stadt an der Donauquelle zu ziehen“, so die Stadtverwaltung.

Wo kann man sich melden?

Interessierte können sich bis Montag, 12. August, persönlich bei der Tourist-Information, Karlstraße 58, vorstellen. Als Entschädigung können die Models zwischen einer Saisonkarte für das Parkschwimmbad oder einem Essensgutschein wählen. Bei Fragen steht Ihnen das Amt Tourismus und Marketing, Frau Nadine Krejcir, Telefon 0771/857-219, nadine.krejcir@donaueschingen.de, gerne zur Verfügung. Der Vorteil: Wer hier dabei ist, der bekommt auf jeden Fall ein Bild. Außerdem gibt es keine fiesen Vorträge in Piepsstimme und niemand wird gezwungen, sich die Haare abzuschneiden. Klingt doch gut.