Lange hat der Künstler Bernhard Leitner an seiner Klanginstallation gefeilt. Nun ist er fertig und Donaueschingen hat auch außerhalb der Musiktage ein hörbares Zeugnis von der Traditionsveranstaltung, die das internationale Publikum in die Stadt lockt. Denn fünf große Parabolspiegel hängen in der Pergola der Donauhallen und reflektieren Geräusche so, dass sie scheinbar aus dem Boden oder den Wänden kommen. Leitner hatte bereits bei den Musiktagen 1999, 2003 und 2009 Klanginstallationen präsentiert.

Zentrales Experimentierfeld

Bei den Musiktagen wurde die Installation in Betrieb genommen. „Sie öffnet auch die Erinnerung an Armin Köhler, dem Gesicht der Donaueschinger Musiktage seit Anbeginn der 1990er Jahre, der das Festival zu einem wichtigen, temporären Zentrum für die Klangkunst gemacht hat“, sagt Festredner Stefan Fricke. Für Musiktage-Chef Björn Gottstein sind die Klanginstallationen zentrales Experimentierfeld im Rahmen der Musiktage und zudem bedeutend „für die Öffnung der Musik in den öffentlichen Raum hinein“.

Der Leitner-Arbeit Tonspiegelraum sollen in den kommenden Jahren weitere Exponate folgen.