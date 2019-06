von SK

Ein Sturz mit dem Fahrrad ist für eine 58-Jährige gerade nochmal glimpflich ausgegangen. Sie fiel an der Einmündung der Rudolf-Diesel-Straße in die Dürrheimer Straße am Mittwochnachmittag neben einem abbiegenden Lastzug.

Laut Polizei sei der Lastzug gegen 16.30 Uhr auf der Rudolf-Diesel-Straße in Richtung Dürrheimer Straße gefahren. An der Einmündung sei das Fahrzeug nach links abgebogen. Die 58-Jährige Radfahrerin sei vom nahe der Einmündung endenden Radweg gekommen und in derselben Richtung unterwegs gewesen. Rechts des Lastzuges sei es ihr zu eng geworden und sie habe daraufhin versucht, entsprechend auszuweichen. Dabei streifte sie mit ihrem rechten Pedal den angrenzenden Bordstein und stürzte. Zu einer Berührung mit dem Lastwagen sei es nicht gekommen. Die Radfahrerin habe sich dabei leicht verletzt.