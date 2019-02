von Anita Reichart

Dieses Jahr ist der Schmutzige Dunnschdig in Wolterdingen etwas für Frühaufsteher. Die Aktivitäten beginnen eine halbe Stunde früher, weil die 2018 erstmals veranstaltete Hallengaudi eine Neuauflage erfährt. Die Fasnet in Wolterdingen soll auch für die kommende Generation erhalten bleiben, sagen die die beiden Fasnetvereine Bregtal-Glonki und Immerfroh. Die Eifersüchteleien zwischen beiden Narrenvölkern haben sich gelegt, jetzt arbeiten beide Hand in Hand.