Der Garagenbrand bei einer Schreinerei in Pfohren ist wohl von einem Silvesterknaller in Gang gebracht worden. Wie Polizeisprecher Michael Aschenbrenner auf SÜDKURIER-Nachfrage erklärt, habe ein Zeuge am 1. Januar das Explodieren eines Böllers gehört, sei daraufhin aus dem Haus und die Garagenwand habe bereits gebrannt. Der Tatvorwurf ist hier eine fahrlässige Brandstiftung, allerdings habe man noch keinen Beschuldigten ermittelt, so Aschenbrenner weiter.

Das Feuer sei deshalb so schnell entfacht, da sich an der Wand Papiertonnen befunden haben. Der Schaden wird bislang auf 15 000 bis 20 000 Euro geschätzt. Um das Feuer endgültig löschen zu können war die Feuerwehr gezwungen, das Dach der Garage zu öffnen.