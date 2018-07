von Roger Müller

Donaueschingen (rom) Klasse Auftakt für das 22. Fest der Pferde auf den Immenhöfen am Donnerstagabend: Beste äußere Bedingungen und Kaiserwetter ließen zahlreiche Besucher zum Reitzentrum Frese pilgern. Am Abend bei der großen Eröffnungsshow gab es keinen freien Platz mehr rund um den Springparcours.

Während die Sieger der ersten internationalen CSI-Springprüfung im Parcours noch ermittelt wurden, trafen Sponsoren und Gönner im lauschigen Garten der Familie Frese zum Sponsorenempfang ein. Und in diesem Jahr kamen sie in Massen, nicht zuletzt auch wegen der tollen äußeren Bedingungen. Während sich die Sponsoren, zu denen sich auch Stadtoberhaupt Erik Pauly gesellte, auf den Abend einstimmten, standen die Besucher Schlange an der Kasse zum Showabend, der in schon den vergangenen Jahren für Furore sorgte. Und dann war tatsächlich Showtime angesagt: Es ging rund im Springparcours mit einem kurzweiligen Programm. Im Anschluss spielten die Black Forest All Stars zum lauen Sommernachtskonzert.

Viele Sponsoren und Unterstützer sind beim Sponsorenabend dabei. | Bild: Roger Müller

Am Freitag geht es bereits ab 8 Uhr in die nächsten Springprüfungen. Höhepunkt dabei ist um etwa 18.30 Uhr der prestigeträchtige Preis des Quellenlandes Schwarzwald-Baar, eine internationale Gruppenspringprüfung mit Siegerrunde.

Aber auch abseits des Parcours ist wieder eine Menge geboten. Es lockt die großzügige Ausstellung direkt am Springplatz und auch kulinarisch bleiben keine Wünsche offen. Wer kurzfristig ein Fohlen kaufen möchte, kann dies am Samstagabend bei der Fohlenauktion tun. Einen ersten Blick auf die Vierbeiner und eventuellen künftigen Stars im Reitsport kann man bereits am Freitagabend ab 20.30 Uhr werfen, dann werden die Fohlen zum ersten Mal präsentiert. Nach dem letzten Springen, das auf etwa 21.15 Uhr angesetzt ist, startet dann die zweite Sommernachtsparty auf dem Reitzentrum Frese.

