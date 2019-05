Im Rückblick auf die vergangenen fünf Jahre markiert der 25. September 2018 eine Zäsur bei der GUB-Fraktion: An diesem Tag schied Claudia Jarsumbek nach 15 Jahren aus dem Gemeinderat aus. Wie talentiert die Richterin in Sachen Kommunalpolitik war, erkannte die GUB schnell und machte Jarsumbek nur ein Jahr, nachdem sie in den Gemeinderat gewählt worden ist, zu ihrer Fraktionssprecherin.

Stimme der GUB

14 Jahre lange war sie die Stimme der GUB und positionierte ihre Fraktion in allen Themenbereichen. Gemeinsam mit CDU-Fraktionssprecher Konrad Hall und dem damaligen FDP/FW-Fraktionssprecher Markus Kuttruff setzte Jarsumbek die Themen. Gerade durch die Nähe zur CDU war auch immer klar, wenn die Christdemokraten und die GUB etwas wollen, bringen sie es mit ihrer Mehrheit durch. Dass das Ausscheiden von Jarsumbek nicht nur ein herber Verlust für die GUB, sondern für die ganze Donaueschinger Kommunalpolitik ist, war klar. Doch irgendwie musste es ja weitergehen.

Unberechenbarer

Nun ist die GUB wesentlich unberechenbarer geworden. Beispielsweise bei der Bürgermeisterwahl Anfang des Jahres wollte sie vom Kandidaten, den CDU und FDP/FW gern gesehen hätten, nichts wissen und schlug sich auf die Seite von SPD und Grünen. Der Ausgang ist bekannt, letztendlich musste das Los aufgrund der Stimmgleichheit entscheiden.

Generationenwechsel

Die Frage, ob sich die GUB den Generationenwechsel zutraut, wurde an der Spitze der Gemeinschaft unabhängiger Bürger zwar mit ja beantwortet, die nun seit eineinhalb Jahren von Tobias Mauz geführt wird, der die Aufgabe von Claudia Weishaar übernommen hat. Aber an der Spitze der Fraktion wurde im Herbst des vergangenen Jahres – nur acht Monate vor der Kommunalwahl – lieber auf Sicherheit und Altbewährtes gesetzt, anstatt auf ein junges Experiment. Mit Alexandra Riedmaier hätte es durchaus eine junge Stadträtin gegeben, die in diese Rolle hineinwachsen könnte und das Zeug dazu hätte.

Eigenständig und hartnäckig

Nach reichlichen Überlegungen und nach vielem Nachdenken übernahm jedoch Claudia Weishaar die Fraktionsführung. Wie sehr sich die Interessen eines Kommunalpolitikers im Laufe von Jahrzehnten verschieben können, zeigt sich hier deutlich. Zu Beginn hatte Weishaar die jungen Familien im Blick, kannte sie doch deren Bedürfnisse. Heute sind es die Senioren. Da erklärt sie gern mal den älteren Mitbürgern engagiert, wie sie den Stadtbus nützen können oder kämpft geradezu verbissen für einen Aufzug für das blaue Rathaus. Vielleicht ist die GUB nicht mehr so breit aufgestellt, dafür aber eigenständiger und ziemlich hartnäckig, wenn es um ihre Themen geht.

Und Alexandra Riedmaier? Die macht mit jungen Themen auf sich aufmerksam. Stößt sie auf taube Ohren, findet sie einen anderen Weg.