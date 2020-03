Bekannt wurde der Verstorbene durch sein langjähriges Wirken als städtisch angestellter Platzwart. Denn beim Fußballverein (FV) richtete Adolf Bowe über 20 Jahre die Plätze her. Vom Schellenberg bis zum Donaueschinger Fußballstadion war er der Fachmann für Rasenpflege.

Fußball war immer seine Leidenschaft. Dabei war er zusammen mit Ehefrau Helene Mitbegründer der ersten FV-Damenmannschaft. Über 20 Jahre war er zudem FV-Damen-Trainer und hatte viele Erfolge zu verzeichnen. Noch viele Jahre danach schwärmt eer von dieser Zeit.

Obwohl in Oberrotweil am Kaiserstuhl geboren und aufgewachsen, gilt das Geburtstagskind längst als echter Eschinger. Auf die Baar verschlug es Bebi – so wird Bowe von vielen genannt – der Liebe wegen.

Adolf Bowe fand bei der Firma Mall seinerzeit Arbeit. Dort lernte er auch den legendären Platzwart Hans Wagner kennen. „Genau vier Tage habe es nur gedauert, dann war er Mitglied, erinnert er sich. Über 500 Spiele hat Bowe dann in den diversen Mannschaften in seiner langen Fußballer-Laufbahn absolviert.