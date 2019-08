Im nächsten Jahr wird die Georg-Mall-Brücke grundlegend saniert. Parallel dazu wird in Hüfingen der zweite Bauabschnitt der Schaffhauser Straße umgesetzt. Der Kreisverkehr an der Ausfahrt vom Zubringer Allmendshofen her in Richtung Hüfingen und Donaueschingen wird 2021 gebaut.

Im Jahr 2021 geht das Land an den Bau eines Kreisverkehrs, der am Ende des Zubringers nach Allmendhofen den Verkehr leichter nach Hüfingen und Donaueschingen ableiten soll. | Bild: Wursthorn, Jens

Das war vor wenigen Wochen das Ergebnis einer Absprache der beiden Nachbarkommunen Donaueschingen und Hüfingen, um die beiden wichtigen Verkehrsprojekte mit geringstem Stau- und Umfahrungsaufwand für die Bürger zu koordinieren.

Ende September oder Anfang Oktober, ein genauer Termin steht noch aus, erfolgen an der Georg-Mall-Brücke Sanierungsarbeiten vor der großen Sanierung. „Auf 300 Meter Länge werden die Fugen saniert, damit kein Wasser eindringt“, sagte Amtsleiter/Abwasserbeseitigung Dirk Monien. Das dürfte an einem Tag umsetzbar sein. Aktuell steht das Projekt nämlich mit 460 000 Euro im Haushalt.

Bei der Hauptprüfung 2011 wurden Schäden an der Georg-Mall-Brücke festgestellt, die behoben werden müssen. Erneuert wird die Überbauabdichtung samt Fahrbahnbelag. Instandgesetzt werden Kappen, Geländer und Schutzeinrichtungen, aber auch der Beton an den Unterbauten, die Bauwerksentwässerung und die Brückenlager. Die festgestellten Mängel gefährden laut Aussage von Stadtsprecherin Grüninger keinesfalls Statik oder Standfestigkeit. Sie stellten auch mittelfristig kein Sicherheitsrisiko dar. Die Mängel müssten aber behoben werden, um die angesetzte Mindestlebensdauer der Brücke von etwa 80 Jahren zu erreichen. Sämtliche Brücken in Donaueschingen würden in regelmäßigen Abständen überprüft.

Seit Anfang dieser Woche ist die Anschlussstelle Allmendshofen auf der Bundesstraße 27 nur eingeschränkt nutzbar. Auf der westlichen, der Stadt zugewandten Seite finden auf dem 2,2 Kilometer langen Ausbauabschnitt bis zum Wasserturm Hüfingen Asphaltierungsarbeiten statt. Deshalb sind die Auffahrt aus Allmendshofen in Richtung Süden wie auch die Abfahrt aus Richtung Norden bis 19. September nicht möglich.