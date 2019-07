Ein Abiturjahrgang der Superlative des Fürstenberg Gymnasiums mit einem Notenschnitt von 2,2 wurde am Samstagabend in der Bräunlinger Stadthalle mit viel Lob verabschiedet. Fast schon profihaft führten Jonas Wagner und Nico Trissler durch das mehrstündige Abendprogramm, das mit einem Sektempfang vor der Stadthalle begann. Die Freude über den Notenschnitt sowie die hohe Anzahl von Preisen und Lobe war Schulleiter Mario Mosbacher bei der Übergabe anzusehen. Die goldene Uhr des Fürstenhauses für das beste Abitur 2019 erhielten Judith Quilamba und Niklas Kluge aus der Hand von Archivar Andreas Wilts. Er erinnerte daran, dass 1782 erstmals eine Medaille vom Fürstenhaus übergeben wurde und 1899 auf ein Uhrengeschenk umgestellt wurde.

Empfehlungen des Schulleiters

Inhaltsvolle Gedanken zum Schulabschluss gab Mosbacher den 78 Abiturienten mit auf den weiteren Lebensweg. „Konzentriert euch auf den Kern und lasst euch nicht von der Verpackung ablenken“ sagte Mosbacher weiter und ging anhand von einigen Beispielen auf das Vielschichtige heutzutage ein. „Habt keine Angst vor dem Komplexen, denn von dieser Angst leben viele viel zu gut, sondern geht sie an“ war seine Aufforderung. „Bleibt breit gesellschaftlich interessiert und haltet euren Horizont groß“ war der dritte Hinweis. „Taucht nicht in eure Filterblase ab“, fügte er an. Es müsse auch einen Diskussion mit anderen möglich sein, so der Schuleiter an die Schulabgänger.

Die Turnerinnen des TuS Bräunlingen zeigten einen tollen Tanz mit viel Rhythmus und etlichen turnerischen Elementen, was viel Applaus erhielt.

Der persönliche Dank der Schüler an ihre Tutoratleiter und Kurslehrer durch individuelle Geschenke zeigte auf, dass in den letzten zwei Jahren mehr als nur ein normales schulisches Verhältnis entstanden ist und alle gerne, trotz Abiturvorbereitungen, daran zurückdenken.

Sie sind wahrhaft ausgezeichnet:

Lobe (Notenschnitt: 1,6 bis 1,9):Tabea Boma, Carolin Bürk, Gloria Draxler, Jens Erdmenger, Luisa Gebhardt, Patrick Mäder, Philipp Maus, Alina Nacci, Tim Schumacher, Nora Thomas, Chantal Todorovic, Laura Zeller,

Preise (1,0-1,5) Niklas Beger, Tim Büchler, Felix Häusle, Niklas Kluge, Elisabeth Kuck, Dina Maus, Lisa-Maria Nann, Hannah Ohnmacht, Judith Quilamba, Jonas Wagner,

Sonderpreise: Gloria Draxler: Chemie; Felix Häusle: Latein, Naturwissenschaften, Mathematik, Physik und Ferry-Porsche-Preis; Ann-Joycie Käfer: Sport; Niklas Kluge: Mathematik, Wirtschaft, Physik; Dina Maus: Latein; Philipp Maus: Sportpreis und Alfred-Maul-Medaille; Daniel Meder: Chemie; Christiano Milazzo: Geschichte; Lisa-Maria Nann: Biologie, Englisch; Hannah Ohnmacht: Wirtschaft, Spanisch; Luisa Puig Rodriguez: Bildende Kunst; Judith Quilamba: Deutsch (Scheffelpreis), Spanisch, Englisch: Nora Thomas: Französisch; Jonas Wagner: Fremdsprachen