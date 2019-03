Zur Wahl gehen und seine Stimme abgeben zu können, ist ein Privileg. Nicht überall auf der Welt haben Menschen das Recht, über Entscheidungen ihre Zukunft betreffend, auch selbst mitzuentscheiden. Und dort, wo sie es dürfen, nehmen sie das Recht nicht unbedingt in Anspruch – vielfach aus Protest.

Wählen ist wichtig

Das kann der 34-jährige Holger Weh aus Donaueschingen nicht verstehen. Er arbeitet in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) der Bruderhaus Diakonie. Seit er wählen darf, geht er auch seine Stimme abgeben. Erstmals sei das bei einem Bürgerentscheid in Donaueschingen der Fall gewesen, versucht er sich zu erinnern. "Wer darf, der sollte auch wählen gehen", sagt Weh. Es sei ein großer Fehler, keine Stimme abzugeben. "Wenn jemand denkt, er könne nichts ausrichten, dann rate ich: Geh trotzdem wählen und mach eine Fehlwahl, eine ungültige Stimme. Klar ist das idiotisch, aber so ist die Stimme weg und niemand anders profitiert."

Bewegung im Werkstatt-Rat

Bei der Bruderhaus Diakonie ist Weh Mitglied im Werkstatt-Rat. Als Mitarbeiter vertritt er dort die Interessen der anderen Mitarbeiter, etwa gegenüber der Geschäftsleitung. Etwas, das er noch üben muss, wie er sagt: "Ich lerne gerade so mit dem Chef zu diskutieren, dass die Interessen zwar klar werden, schließlich aber niemand beleidigt ist." So, wie es in der Politik eigentlich auch sein sollte. Bisher habe sich der Rat lediglich getroffen, unbedingt durchgesetzt habe er jedoch nicht wirklich etwas. Bewegung kam hinein, als Arnold Kreis sich dort engagierte.

Behinderte informieren

Dem 64-Jährigem, der erst vor Kurzem überraschend verstorben ist, war es ein Anliegen, Behinderte über die Wahlen zu informieren: "Dabei war es mir wichtig, Barrieren abzubauen und einen Zugang zur Wahl für Menschen mit Behinderung zu erleichtern", sagt Kreis in einem Vorstellungsschreiben. Was ihn dabei besonders gestört hat: "Dass auch Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechts-Konvention (UNBRK) in Deutschland immer noch circa 85 000 Menschen mit Behinderung vom Wahlrecht ausgeschlossen werden. Obwohl alle Menschen nach dem Grundrecht gleich zu behandeln sind."

Bei der Bundestagswahl noch keine Rolle

Das war noch vor den Bundestagswahlen 2017. Damals habe Arnold Kreis 90-minütige Schulungen bei der Caritas gegeben. Ein schriftlicher Beitrag von ihm hat es sogar in eine Veröffentlichung der Caritas geschafft. "70 Projekte wurden für die Veröffentlichung eingereicht, 20 haben es dann auch in das Buch geschafft. Darunter der Text von Arnold Kreis, in dem er die Bundestagswahl in leichter Sprache erklärt", berichtet Weh, der die Arbeit von Kreis nun fortführen wird. Leichte Sprache, das bedeutet auf eine Art und Weise formuliert, dass der Text für Behinderte leicht zugänglich ist. "Benutzt werden dabei etwa auch viele Bilder, der Text ist nicht so geschwollen", erklärt Weh. Bei der Bundestagswahl sei die Wahlberechtigung für viele Menschen mit Handicap noch zur Diskussion gestanden. Die Regierung habe sie nicht durchgebracht. Ein Umstand, den das Bundesverfassungsgericht schließlich mit zur Entscheidung brachte: Wer darf wählen, wer nicht.

Bundesteilhabegesetz als Revolution

Das mündete schließlich in dem 2018 verabschiedeten Bundesteilhabegesetz. Das erlaubt es nun auch Behinderten mit einem staatlichen Betreuer, wählen zu gehen. "Die haben doch auch ihre Meinung", sagt Weh. Das Gesetz sei zwar da, nur an der Umsetzung hapere es noch ein wenig. "Alles was neu ist, braucht eben ein wenig Zeit", so Weh. Baden-Württemberg sei bei der Umsetzung Vorreiter. Und auch bei den Parteien ist mittlerweile angekommen, dass sie ihr Programm so gestalten sollten, dass es auch für Behinderte verständlich ist. Arnold Kreis habe das bereits für die CDU gemacht. Auch mit der SPD stehe man bereits in Kontakt. "Die Parteien brauchen auch noch Zeit, um sich darauf einzustellen. Am besten ist es allerdings, wenn wir sowas machen. Von Behinderten für Behinderte", erklärt der 34-Jährige. Er ergänzt: "Viele wollen da vermutlich eine Kommission bilden, die entscheiden soll. Aber ob die so genau wissen, worum es geht? Ein Behinderter kann da eher mitfühlen als ein Normalo", sagt Weh.

Eine Partei für Behinderte

Aktuell beschäftigt sich Holger Weh täglich etwa zwei bis drei Stunden mit dem BTHG und den anstehenden Wahlen. Er wird entsprechende Vorträge für Behinderte halten, um über die Themen zu informieren. So etwa auch am Freitag, 10. Mai, in der Tagesstätte "Die Brücke" in der Schulstraße 13. "Für mich ist das wie ein Ehrenamt. Ich mache das aus Überzeugung. Jeder, der davon profitiert, ist nachher ein glücklicher Mensch", erklärt der 34-Jährige. Gemeinsam mit Arnold Kreis habe man auch schon mit der Überlegung gespielt, eine eigene Partei zu gründen, für Behinderte. Die Idee ist nicht aus der Welt: "Jetzt brauche ich Mitstreiter."