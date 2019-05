von Rainer Bombardi

Ein Schmuckstück im Neudinger Gnadental ist die gleichnamige Kapelle, deren jüngere Geschichte vor allem durch die Diskussionen rund um die Sanierung geprägt war. Dabei ist allen Beteiligten klar, dass eine dauerhafte Untätigkeit in Sachen Sanierung das Ende für das jahrhundertealte Kirchlein bedeutet.

Das Kleinod als Wallfahrtsort zu erhalten, nahm sich ein eigens zu diesem Zweck gegründeter Förderverein bereits vor Jahren vor. Seither setzen sich die Mitglieder mit großem Engagement für die dringend erforderliche Renovierung ein. Nachdem das Entwässerungsproblem mittlerweile behoben ist und die Stadt ihre finanzielle Zuständigkeit für das Äußere und die Umgebung der Kirche pflichtbewusst wahrgenommen hat, folgen nun die nächsten Schritte.

Im Herzen des Gnadentals liegt die als Wallfahrtsort beliebte Kapelle.

Der Holzwurm treibt im Haus sein Unwesen. Kein Gegenstand im Gotteshaus, der aus Holz besteht, ist vor ihm sicher. Von den Kirchenbänken bis zum Altar ist alles befallen. Mürbe Holzstücke fallen einfach zu Boden und wenn nicht bald etwas passiert, ist es vorbei mit der Herrlichkeit. Jens Hirt, zweiter Vorsitzender des Fördervereins, weist auf die zahlreichen defekten Stellen hin. Notdürftig aufgestellte Kirchenbänke ersetzen defekte Sitzgelegenheiten. Die Stadt stellte in einem ersten Schritt bereits 300 000 Euro ein, die bei Bedarf abgerufen werden können.

Doch woran hakt es, dass die Renovierung nicht vorankommt? „Die Kirche und die Stadt sind sich nicht darüber einig, wer die Kosten für die Dachsanierung zu tragen hat“, sagt Hirt und bedauert mit Blick auf die Dringlichkeit die zögerliche Haltung von kirchlicher Seite. „ Wir haben Alarmstufe rot. Der Holzwurmbekämpfung erfolgt durch Begasung. Diese ist jedoch erst nach erfolgter Dachsanierung möglich. Ansonsten beginnen wir wieder von vorne.“

Fünf engagierte Menschen, die sich für den Erhalt der Gnadentalkapelle in Neudingen einsetzen (von links): Edmund Weisser, Klaus Münzer, Margot Gieray, Jens Hirt und Steffen Zimmermann.

Angesichts dieser Aufgaben liegt Schritt drei, die Gestühlsanierung, wohl noch in weiterer Ferne. Derweil unternimmt der Förderverein alles, was in seiner Macht liegt, um die Gnadentalkapelle aufzuwerten. Eine neue Idee ist die Verlegung eines Stromanschlusses. Bei größeren Veranstaltungen muss der Verein jedes Mal eine rund 70 Meter lange Leitung bis zum nächsten Stromanschluss verlegen. Das ist mühsam und kostet Zeit.

Aktuell zählt der Förderverein 50 Mitglieder und heißt weitere Interessierte stets willkommen. „Wir sind eine intakte Gemeinschaft und jederzeit offen für neue Ideen die zum Erhalt der Kapelle beitragen“ Jens Hirt nennt den Vorsitzenden Klaus Münzer, Steffen Zimmermann, Erich Förderer, Edmund Weisser und Margot Gieray als weitere Funktionsträger und Ansprechpartner. Zu ihnen zählt auch Roswitha Effinger, die als Pfarrgemeinderätin das Bindeglied zur Seelsorgeeinheit darstellt. „Aus finanzieller Sicht der Stadt steht der Renovierung nichts mehr im Weg“, hofft Stadtrat Hermann Widmann auf eine baldige Einigung mit der Kirchengemeinde.