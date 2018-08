Markus Keller hat direkt nach dem Abitur eine Lehre als Maurer begonnen. Er wollte das Praktische als einen Grundstock für die Theorie eines folgenden Studiums haben. "Mein Ziel war es schon immer, irgendwann mal mein eigenes Haus zu bauen", sagt er. Das hat er gemeinsam mit seiner Frau auch geschafft. Eineinhalb Jahre hat es gedauert und zusätzliche Handwerker wurden dafür fast keine gebraucht.

Bauplaner Markus Keller in seinem Hüfinger Büro. Der Ingenieur sieht bei Handwerkern und besonders im Baugewerbe einen Fachkräftemangel. Das hat auch auf seine Planungen Auswirkungen. Bild: Guy Simon | Bild: Simon, Guy

Die zu finden, das wäre vielleicht auch gar nicht so einfach geworden. Keller ist mittlerweile sein eigener Chef und leitet als Ingenieur ein Bauplanungsbüro. "Ich habe ein Projekt in Furtwangen, da waren die Pläne auf April hin fertig. Tatsächlich kommt jetzt Anfang September ein Unternehmen, dass sich dem Auftrag annimmt", sagt Keller. Angefragt habe er etliche, die jedoch ablehnen mussten. Die Begründung: Mangel an Kapazitäten.

Ähnlich ergeht es Keller mit dem Auftrag an einen Fensterbauer. Die sogenannten Gewerke sind ausgeschrieben, einzig die Interessenten fehlen. "Ich habe jetzt nach drei Monaten Suche einen gefunden, der ins Budget passen würde", so der Bauplaner. Zwölf Firmen habe er kontaktiert, wovon lediglich ein Angebot reingekommen sei: Mit einer Kostenrechnung, die das Budget um über hundert Prozent überstieg. "Ein Fensterbauer hat mir gesagt, dass er bereits seit zwei Jahren auf der Suche nach Mitarbeitern ist", sagt Keller.

Ein Problem, dass der Baubranche zu schaffen macht. Das kann auch Bernd Gliese vom gleichnamigen Donaueschinger Bauunternehmen bestätigen. Er hat erst vor Kurzem seinen Gesellenbrief erhalten und ist jetzt gelernter Maurer. Der 37-Jährige hat zuvor den Beruf des Kaufmannes erlernt, schließlich aber gewechselt: "Handwerk hat goldenen Boden", so seine Begründung. In der Berufsschule, die ein Einzugsgebiet bis an den Hochrhein abdecke, seien in Glieses Klasse insgesamt sieben Maurer und ein Betonbauer gewesen. "Das wird dramatisch. Viele Alt-Maurer gehen bald in Rente", erklärt er. Gedanken mache man sich darüber jedoch wohl erst, wenn es keine mehr gebe, um weitere Gebäude zu errichten. Probleme mit den Aufträgen gebe es keine, wohl aber mit dem Personal: "Ich sehe positiv in die Zukunft. Es wird nur fraglich sein, ob die Menge an Aufträgen zu bewältigen sein wird", so Gliese. Einem ausgebildeten Maurer wird wohl eher eine Führungsrolle im Umgang mit nicht ausgebildetem Personal zukommen.

"Früher riefen die Firmen an und fragten nach Arbeit. Das hat sich innerhalb von 16 Jahren komplett verändert", sagt Bauplaner Keller. Als er nach dem Studium durchstarten wollte, habe er fast keine Anstellung erhalten, nicht mal einen Termin, um sich vorzustellen. "Heute müsste ich nur den Finger heben und ich hätte etwas."

Als Ursachen sieht er eine Kombination aus dem gestiegenen bürokratischen Aufwand und dem schlechten Image der Baubranche: "Das Arbeitsumfeld ist ruinös. Was bleibt von der Baukultur, wenn ständig Formalitäten im Weg stehen?", so Keller. Dadurch verschieben sich auch die Erträge für Architekten und Planer. Der Aufwand vor den Bauarbeiten schmälere, was schließlich dabei herauskomme. Besonders davon betroffen seien nicht etwa die großen Millionenprojekte, sondern kleine Arbeiten: "Für den kleinen Anbau am Haus interessiert sich niemand mehr", so Keller. Er plädiert dafür, dass gesetzliche Bevormundung hier abgebaut werde: "Ein Bauantrag hatte vor 30 Jahren nicht mal die Hälfte an Auflagen im Vergleich zu heute."

Früher seien Auftragsvergaben in sogenannten Verhandlungsrunden festgelegt worden. Dabei seien die einzelnen Bieter oftmals gegeneinander ausgespielt worden, der Preis wurde gedrückt: "Gott sei Dank ist es heute nicht mehr so", so Keller. Er sieht ein Kräftegleichgewicht, das sich in die andere Richtung verschoben habe: "Jetzt gibt es Firmen für entsprechende Aufträge und die Preise steigen. Es werden jetzt allerdings immer mehr. Die sehen dann auch, wo es Geld gibt."

Um schneller an Interessenten zu kommen, hat Keller mittlerweile das Leistungsverzeichnis angepasst. Dort wird akribisch festgehalten, was eine potenzieller Auftragnehmer zu erfüllen hat. "Ich habe es im Rahmen der notwendigen Auflagen gekürzt um den Einstieg so niederschwellig wie möglich zu halten, auch optisch". Damit, so der Planer, werde Unternehmen quasi der rote Teppich ausgerollt.

Das sagt die Bauwirtschaft zur aktuellen Situation Weniger Beschäftigte: "Seit Mitte der Neunziger Jahre hat sich bis etwa 2010 die Zahl der Beschäftigten im baden-württembergischen Bauhauptgewerbe konjunkturbedingt nahezu halbiert – von damals zirka 160 000 auf 82 000", sagt Eleni Auer, Sprecherin des Bauverbandes Baden-Württemberg. Eine ähnliche Entwicklung habe es auch auf Bundesebene – von zirka 1,5 Millionen Beschäftigte auf Tiefststand 700 000 gegeben.

