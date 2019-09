Die inzwischen zwölfte Auflage verbindet in 24 Ladenlokalen in der Innenstadt jeweils paarweise 48 Anbieter aus Gastronomie und Handel: Die Kulinarische Einkaufsnacht lädt am Donnerstag, 5. September, ab 19 Uhr erneut zum bewährten Vierschritt: Erst auf die Schwellenangst pfeifen und einen vielleicht unbekannten Laden betreten, dann Entdecken, Erleben und – ganz klar – Einkaufen. Gleichwohl stehe nicht der Umsatz im Mittelpunkt, sondern sich neuen Kunden vorzustellen, nennt Gerhard Werb, Vorstandsmitglied im Gewerbeverein, die Motivation für einen Abend, hinter dem Gewerbeverein und Stadt stehen. „Dieser Abend ist ein Imageträger für die Region“, sagt Andreas Haller, Amtsleiter Tourismus und Markekting, und zieht beim Besucherinteresse einen Radius von gut 40 Kilometern.

Mal probieren? Am Donnerstag gibt es bei der kulinarischen Einkaufsnacht so mache Gaumenfreude. | Bild: Ferdinand Harich

Auch wenn die Anbieterzahl stabil ist, Organisator Christian Köster wenig Änderungen einbauen muss, manches Geschäft statt der jährlichen eine Beteiligung mit Pausen bevorzugt und damit ein verlässlicher, treuer Pool besteht, ist die Kulinarische Einkaufsnacht kein Selbstläufer. „Es wird immer schwieriger, Gastronomen zu aktivieren“, bedauert Köster. Gerade die etablierten Anbieter aus der Region seien mit dem eigenen Betrieb gut ausgelastet, so sein Eindruck. Köster sieht die Einkaufsnacht als Chance für junge Gastronomen: Wer in den Geschäften mit leckeren Kleinigkeiten überrascht, werbe auch für den eigenen Betrieb. „Wir bringen dann Händler und Gastronom ideal zusammen“, wirbt Köster. Nicht etwa, dass beispielsweise ein Koch im Bekleidungsgeschäft brutzelt.“

Und was kommt am Donnerstagabend aufs Tellerchen? Im vergangenen Jahr habe sich die Broschüre diesbezüglich ausgeschwiegen. Das werde dieses Jahr nicht anders, geht Köster auf die Kritik ein. Die Vorab-Infos kommen von den Teilnehmern – und die möchten einfach überraschen und Gäste in die Läden locken. Gleiches gilt für die Livemusik. Die wird es geben, aber sie möchte entdeckt werden. Gesetzt ist deshalb nur der in einzelne Sets geteilte Auftritt der Donaueschinger Brass-Band Cobrass auf dem Rathausplatz. „Sie spielen ab 20.30 Uhr. Und danach geht keineswegs das Licht aus“, weist Werb darauf hin, dass es in den Geschäften bis 22.30 Uhr weitergeht.

Plaudern, Schlemmen, Shoppen: Ungezwungen geht es bei der kulinarischen Einkaufsnacht zu. | Bild: Leo-Tippbilder

Von 18 bis 23 Uhr ist die Karlstraße, dieses Jahr ab Moltkestraße bis zum Rathausplatz gesperrt, Parkmöglichkeiten empfehlen sich, so Haller, hinter dem blauen Rathaus. Dabei irrt, wer meint, der Abendspaziergang mit Einkaufstipps, Klang und Gaumenfreuden beschränke, sich auf die Karlstraße, irrt. „Wir sind froh, dass in der Herdstraße Geschäfte mitmachen“, freut sich Organisator Christian Köster. Auch an der Zeppelin- und der oberen Max-Egon-Straße reihen sich Geschäfte ein. Besonders erfreulich: Wer sich in diesem oder im vergangenen Jahr als Neu-Händler in Donaueschingen niedergelassen hat, ist dabei: Osiander ebenso wie Punto Verde und Modehausl Bannnholzer „kamen sogar auf mich zu“, so Köster.

Wie in jedem Jahr gehört zum Bummeln das Stempeln. Wer sich das Umschauen in mindestens sechs Läden bestätigen lässt, kann einen von zehn Preisen gewinnen. Sie reichen vom Samsung-Tablet über eine sechsköpfige Brauereibesichtigung bis zur Schwimmbäder-Saisonkarte.