von SK

Eine alkoholisierte 47-jährige Opel-Fahrerin hat am Donnerstag, 21. Februar, gegen 0.45 Uhr auf dem Hindenburgring einen Verkehrsunfall mit mehreren tausend Euro Schaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, sei die Autofahrerin fuhr vom Hindenburgring in den Kreisverkehr eingefahren, habe dort einem Audi die Vorfahrt im Kreisverkehr genommen und sei mit dem in ihn hineingekracht. Bei der Unfallaufnahme haben die Beamten des Polizeireviers Donaueschingen einen deutlichen Alkoholgeruch bei der 47-Jährigen festgestellt. Der Alcotest bestätigte schließlich den Verdacht: Er ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Gegen die Frau sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden und sie muss jetzt auf ihren Führerschein verzichten. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.