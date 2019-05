von SK

Das Frühjahrsfestival HörBa(a)r der Gesellschaft der Musikfreunde Donaueschingen bietet vom 24. bis 26. Mai wieder hochkarätige Veranstaltungen in allen Sparten an. Gleich zu Beginn gibt es am Freitag, 24. Mai, für die Kleinkunstfreunde einen furiosen Beginn mit einem der besten Kabarettisten Deutschlands. Florian Schroeder spielt sein Programm „Ausnahmezustand“.

Die neue Reihe bietet am Samstag, 25. Mai, 19 Uhr, mit dem Ensemble Schwerpunkt ein fulminantes Konzert. Hinter dem Titel „Subversion“ verbirgt sich ein aufregendes und anspruchsvolles zeitgenössisches Repertoire des Bläserquintetts, das immer wieder Brücken zwischen alter und neuer und neuester Musik schlägt.

Workshop für Schüler

Dank Unterstützung durch die Bürgerstiftung ist das Konzert für Kinder und Jugendliche vergünstigt. Das Ensemble bestreitet mit Schülern der Blechbläserabteilung der Musikschule einen Workshop, und am Nachmittag erfüllt sich ein Traum vieler Musikschüler, einmal mit echten Profis ihres Fachs auftreten zu dürfen, wenn sie um 17.15 Uhr im Strawinsky-Saal die einstudierten Werke in einem 20-minütigen Vorkonzert aufführen.

Den klassischen Schlusspunkt der HörBa(a)r 2019 setzen am Sonntag, 26. Mai, 19 Uhr, das Minguet Quartett und der Cellist Jens Peter Maintz mit dem Streichquartett F-Dur von Joseph Haydn und Streichquintetten von Wolfgang Rihm und Franz Schubert.

Lustiger Musikwettstreit für Kinder

Kinder kommen zuvor auf ihre Kosten, wenn am Sonntag, 11.15 Uhr, das Klaviertheater Santa einen lustigen Musikwettstreit um Wolfgang Amadeus Mozart für das junge Publikum anzettelt: „Wolfgang und der Musikzwerg“ heißt es dann im Gewölbekeller der Kunst- und Musikschule. Alle anderen Veranstaltungen finden im Strawinsky-Saal der Donauhallen statt.

Zwei Führungen

Zusätzlich geplant sind zwei Sonderveranstaltungen: Zur parallel stattfindenden Kunstausstellung Regionale 2019 gibt es am Sonntag, 26. Mai, um 17 Uhr eine Führung mit Anja Rudolf durch die Ausstellung im Bartók-Saal. Am Samstag, 25. Mai, bietet Heinz Bunse eine Architekturführung durch die Donauhallen an. Treffpunkt ist die Stadtloggia.

Karten für die Veranstaltungen sind in der Tourist-Information an der Donaueshcinegr Karlstraße, Telefon 0771/857 21, unter www.musikfreunde-donaueschingen.de. sowie an der Abendkasse erhältlich.