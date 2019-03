von Andrea Wieland

Acht Neudinger Bürger lassen sich in diesem Jahr für die anstehenden Kommunalwahlen am 26. Mai für die Liste der Freien Wähler für den Ortschaftsrat in Neudingen aufstellen. Mit dabei ist der amtierende Ortsvorsteher Klaus Münzer, welcher hauptberuflich kaufmännischer Angestellter ist. Mit dabei sind ebenfalls Karl Heinz Barth, Betriebsratsvorsitzender, Thomas Eckert, Elektrotechnikmeister, Mathias Huber, ebenfalls Elektrotechnikmeister und Niederlassungsleiter sowie Markus Kümmel, Diplom- Ingenieur FH, Projektleiter. Als einzige Dame lässt sich Bernadette Münzer, gelernte Einzelhandelskauffrau und aktuell Hausfrau, neben Philippe Sire, Schreinermeister im Ruhestand und Bernd Weisser, Schreiner und technischer Sachbearbeiter, aufstellen. Im Bild von links Bernd Weisser, Mathias Huber, Markus Kümmel,Klaus Münzer, Bernadette Münzer, Philippe Sire, Karl Heinz Barth und Thomas Eckert.