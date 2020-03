von Lutz Rademacher

Er ist der Autor mehrerer Bücher, Pionier in Sachen Langlaufloipen und war knapp ein Vierteljahrhundert Leiter des Forstamts in Villingen. Heute feiert Wolf Hockenjos seinen 80. Geburtstag. Dabei ist er nach wie vor aktiv, hält Vorträge in Sachen Wald und ist ein gefragter Experte, wie zuletzt bei der Diskussion um den Windpark Länge, wo er über Artenschutz und die ökologischen Folgen eines Eingriffs in diesem Gebiet referierte.

„Von da an waren wir Hochschwarzwälder“

Wolf Hockenjos wurde 1940 in Karlsruhe geboren und wuchs zusammen mit vier Geschwistern in Kandern im Markgräflerland auf. Vater Fritz Hockenjos war dort Forstbeamter. Nach Krieg und Gefangenschaft bekam dieser 1947 das Forstamt St.Märgen übertragen. „Von da an waren wir Hochschwarzwälder“, sagt Sohn Wolf.

Es folgte eine Zeit, in der der Vater sich intensiv um die Kinder kümmerte, mit ihnen Wanderungen unternahm bis ins Hochgebirge. Das habe ihn geprägt, sagt Wolf Hockenjos heute. Hinterher mussten die Kinder Erlebnisberichte abliefern, so lernte er auch früh das Schreiben. Später habe sich das ausgezahlt, als er wie auch schon der Vater Bildtextbände veröffentlichte. Auch im Engagement für den Naturschutz trat er in die Fußstapfen des Vaters, der Präsident des Schwarzwaldvereins war.

Bei den Gebirgsjägern die Leidenschaft für den Skilanglauf entdeckt

So war klar, dass Wolf Hockenjos die Forstlaufbahn einschlagen würde. Das Abitur legte er 1961 in einem Internat in Freiburg ab. Am Wochenende ging es 700 Höhenmeter mit dem Fahrrad nach Hause. Seinen Wehrdienst leistete er 1962/63 bei den Gebirgsjägern. Damals entdeckte er seine Leidenschaft für den Skilanglauf, wurde während seines Studiums in den Jahren 1964 bis 1968 Deutscher Hochschulmeister. 1968 war er Initiator der ersten europäischen, forstlichen nordischen Skiwettkämpfe, später des Rucksacklaufs von Schonach zum Belchen oder auch der Thurnerspur, dem ältesten Langlaufzentrum, dessen Vorsitzender er heute noch ist.

Ab 1980 Amtsleiter in Villingen

Nach der Referendarzeit in Todtmoos 1969 folgten verschiedene Tätigkeiten als Forstassessor, die ihn durch ganz Südbaden führten, zunächst als Taxator, dann als Standortkartierer oder als Amtsverweser in Konstanz. Eine große Vielseitigkeit, wie er heute sagt. 1980 übernahm er das Forstamt in Villingen. Mit der Reform der Forstämter ging er 2004 in den Ruhestand.

Der Weißtanne wieder auf die Beine geholfen

Der Reiz des Forstbezirks war die abwechslungsreiche Geologie, auch gab es anfangs kaum noch junge Weißtannen. Und so machte er es sich zur Aufgabe, der Tanne „wieder auf die Beine zu helfen“. Daraus sei auch eine ausgeprägte Passion geworden: über seine Erfahrungen als Tannenwaldbauer hat er 2008 einen seiner Bildtextbände herausgebracht.

Wolf Hockenjos hat zwei Töchter aus erster Ehe, inzwischen acht Enkel und ist seit 1999 in Donaueschingen mit seiner zweiten Frau Gertrud verheiratet. Aufgrund der aktuellen Situation werden die Feiern mit Familie und Freunden am 81. Geburtstag nachgeholt.