Im Oktober 1991 etablierte sich in Donaueschingen eine Sportart, die bis dahin nur Insidern etwas sagte: American Football. Die damaligen Danube Hammers hatten einen großen Zulauf und klopften zwischenzeitlich sogar an die Tür der 2. Bundesliga. Jetzt wird die Sportart neu belebt. Jedoch alles einige Nummern kleiner und in einer abgewandelten Form. Rund zwölf Enthusiasten haben sich um den Donaueschinger Daniel Brill dem Flag Football verschrieben und eine Hobbymannschaft gegründet. Sogar zwei junge Damen spielen im Team mit.

Vor rund acht Jahren verabschiedeten sich die Danube Hammers in Richtung Schwenningen und wurden zu den Neckar Hammers. Nicht immer waren die Footballer auf den Plätzen der Baar gern gesehene Gäste, wurden ihnen doch Rasenbeschädigungen nachgesagt, die von den Footballern ebenso, teils in wissenschaftlichen Abhandlungen, entkräftet wurden. Die erfolgreichsten sportlichen Zeiten hatten die Hammers, die jetzt in der Oberliga Baden-Württemberg spielen, auf der Baar. In den Aufstiegsspielen wurde der Sprung in die 2. Bundesliga nur knapp verpasst.

Flag Football ist eine Sportart, die ohne Kontakt zum Gegenspieler auskommt. | Bild: Daniel Brill

Mit dem teils äußerlich betrachtet harten American Football haben die Flag Footballer viel und doch wieder wenig gemeinsam. Die Spielzeit ist gleich und auch die meisten Positionen tragen den gleichen Namen. Und im Mittelpunkt steht das Ei, der Ball. Helme und jegliche Schutzkleidung hingegen gibt es nicht. Gespielt wird in den Varianten Neun gegen Neun, Sieben gegen Sieben oder Fünf gegen Fünf. „Wir spielen Fünf gegen Fünf, was gleichzeitig das kontaktlose Spiel ist“, sagt der 32-Jährige Daniel Brill. Ziel der Spieler ist es, ohne jegliche Tackle dem Gegenspieler eine Flag, eine Fahne, aus dem Gürtel zu ziehen. So wird ein Angriff gestoppt, bevor der nächste Laufversuch in Richtung Endzone und hin zum Touch down startet.

Die Schwarzwald-Igel üben einen Spielzug: (von links) Daniel Brill, Jeanette Fechter und Sebastian Mattes (mit Cap). Flag Football, eine abgewandelte Form des American Football, hat in Donaueschingen schon ein Dutzend Anhänger gefunden. | Bild: Daniel Brill

„Wir waren im Sommer 2017 zunächst vier Freunde, die einfach einen Football werfen wollten. Jetzt sind wir bis zu 14 Spieler und trainieren am Wochenende“, ergänzt Brill. Alle Spieler haben einen Bezug zu Donaueschingen, leben und wohnen oder arbeiten hier. Einige kommen aus Brigachtal, VS oder Bad Dürrheim. Sie alle eint die Lust auf Flag Football.

Wie schon bei den Hammers sind auch die Flag Footballer immer auf der Suche nach einem geeigneten Rasenplatz und haben bisher keine feste Heimat. „Wir beanspruchen den Rasen auch nicht mehr als jeder Fußballer. Einige Vereine öffnen uns die Tore, andere nicht“, ergänzt Brill.

Der Receiver Paul Nowok fängt sich das Ei. Die junge Flag-Football-Gemeinde sucht neue Mitspieler und dauerhafte Trainingsmöglichkeiten. | Bild: Daniel Brill

Einen Verein haben die Flag Footballer nicht gegründet und das ist auch nicht geplant. Gefunden wurde indes ein Name: Black Forest Hedgehogs. „Wir wollen uns im Juni erstmals bei einem Turnier in Walldorf mit anderen Mannschaften messen. Dort brauchen wir einen Namen, also treten wir als Schwarzwald-Igel an“, ergänzt Brill. Da es in Baden-Württemberg nur sechs bis sieben weitere Flag Football Teams gibt, werden es wohl auch zukünftig Turniere sein, bei denen die Donaueschinger starten. „Ein Einstieg in das Ligensystem ist nicht geplant“, so Brill, der seine Brötchen als Polizist verdient, während andere Spieler allen nur denkbaren Berufen nachgehen. „Bei uns hat es noch nie Verletzungen gegeben. Es ist ein sauberer und fairer Sport“, verdeutlicht der Baaremer. Die meisten Spieler sind über 25 Jahre alt und haben Familien. Sie eint, ungezwungen ihren Sport nachzugehen.

Offen sind die Donaueschinger Flag Footballer jederzeit für Neueinsteiger. „Keiner muss sein Sprinter oder ein Hüne sein. Für jeden Interessenten gibt es eine eigene Position“, betont Brill. Deshalb sehen sie sich auch nicht als Nachfolger der Hammers-Footballer. Flag Football auf der Baar soll ein Hobby bleiben. Und wenn möglich auch weiterhin mit weiblichen Spielern im Team.