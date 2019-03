von Lutz Rademacher

Die Zahl der Mitglieder im Förderverein der Eichendorffschule war im vergangenen Jahr rückläufig. Es sei immer schwieriger, Leute zu binden, eher würden sie zehn Euro spenden, so Schulrektor Wolfram Möllen, der dies als ein Zeichen der Zeit sieht. Dabei kann man schon ab zwölf Euro im Jahr Mitglied werden.

Für die Schule unheimlich wichtig

Doch davon lässt sich das agile Vorstandsteam nicht bremsen und plant bereits den Sponsorenlauf, bei dem die Schüler Sponsoren suchen, die pro gelaufener Runde um die Schule einen Geldbetrag spenden. Möllen betont: Der Förderverein sei für die Schule unheimlich wichtig. Er sei gesund und getragen von einigen Leuten, die sich extrem einbringen.

Zügige Vorstandswahl

Auch die Wahl des Vorstands des Vereins ging jetzt zügig vonstatten. Die Vorsitzende Judith Eisenhauer, Vize Margarete Graf und Kassierer Markus Mattern wurden für zwei Jahre wiedergewählt, Julia Bäurer ist neue Schriftführerin und Meike Beger steigt nach sechs Jahren Pause wieder als Beisitzerins ins Team ein.

Etliche erfolgreiche Aktionen

Hinter dem Verein liegt ein erfolgreiches Jahr. Das Sommerfest, der Tag der offenen Tür, der Starkmachkurs zusammen mit dem Verein Grauzone, die Nikolausaktion, die Anschaffung von Spiel-und Spaßgeräten, der T-Shirt-Verkauf sind einige der Aktionen, die der Förderverein organisiert hat oder an denen er sich beteiligt hat.

Pragmatische Hilfen bei finanziellen Engpässen

Dazu kommen Essenszuschüsse für Familien mit finanziellen Engpässen oder die Übernahme von zwei Dritteln der Kosten für einen Landschulheimaufenthalt für Kinder, die die Förderkriterien erfüllen. "Wer in Not ist, kann kommen, wir helfen", so Rektor Wolfram Möllen. Allerdings erwartet er auch, dass die Kinder etwas zurückgeben, indem sie sich in die Gemeinschaft mit einbringen und bei Bedarf mithelfen.