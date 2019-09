Internationaler Denkmalstag, aber keiner geht hin? Fast scheint es so, wenn man auf das Tableau des bundesweit begangenen Tags des offenen Denkmals schaut. Weder in Donaueschingen noch in Bräunlingen finden sich am Sonntag, 8. September, Veranstaltungen, nur die Stadt Hüfingen zieht mit einer kostenlosen Kostümführung mit Marcia, alias Gästeführerin Martina Schulz, in der Römischen Badruine einen Dauerbrenner aus dem Köcher.

Unter dem Motto „Baden mit Marcia – Wellness in der römischen Antike“ werden die Gäste durch einen römischen Badetag geführt. Der Inforundgang durch die Badruine ist für Familien mit Kindern geeignet, beginnt um 15 Uhr, dauert etwa 90 Minuten und ist gratis. Nur der Eintritt zur Ruine muss bezahlt werden. Zur Einstimmung, hält Marcia einen römischen Aperitif für die Gäste bereit.

Bräunlingen passt in diesem Jahr. Die Begründung liefert Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche. „Das Stadttor war bereits in diesem Jahr im Rahmen des Museumstages für Besucher zugänglich“, sagte er. In der Tat. Mitte Mai fand das frisch sanierte Mühlentor bei diversen Führungen ein reges Besucherinteresse.

„In diesem Jahr bietet sich einfach nichts an“, begründete Oberbürgermeister Erik Pauly, warum Donaueschingen in diesem Jahr aussetzt. Das sei nicht ungewöhnlich. Die Stadt nehme teil,wenn sich etwas anbietet. Im nächsten Jahr, so machte Pauly neugierig, könnten mehrer Objekte auf dem Konversionsgelände in den Katalog finden. Im vergangenen Jahr gab es für Freunde der Heimatgeschichte interessante Einblicke in die Stadtkirche St. Johann und das Max-Egon-Krankenhaus.

Hubert Mauz hat sich mit der Geschichte des Eishauses im FF-Park beschäftigt. Am Tag des offenen Denkmals am kommenden Sonntag erläutert er im östlichen Schlosspark ein einzigartiges Ensemble früherer Energieerzeugung. | Bild: Simon, Guy

In die Bresche springt diesen Sonntag der Baarverein. Gemeinsam mit dem Schwarzwaldverein Stühlingen geht es in den östlichen Schlosspark, wo die bauhistorische und energiehistorische Bedeutung mehrerer Anlagen im Mittelpunkt steht. Hubert Mauz wird die im Südwesten einzigartige Gesamtanlage in ihrer Länge zwischen Kraftwerkkanal bis Brigachmündung am Badhaus erklären. Im Badhaus-Biergarten erfolgt der Abtrunk. Der historische Rundweg startet um 12.30 Uhr am DJK-Vereinsheim am Schulweg.