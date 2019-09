Fürstenberg-Gymasium: In der Oberstufe die Reform der Reform

Fünfzügig startet die Eingangsklasse 5 am Fürstenberg-Gymnasium 128 Schulanfänger erlaubten problemlos die Einrichtung von fünf Klassen, sagte Schulleiter Mario Mosbacher. 2018 starteten vier Klassen fünf. 71 Lehrkräfte werden rund 800 Schüler unterrichten. „Wir sind voll versorgt“, zeigte er sich sehr zufrieden bei der Lehrerversorgung. Da das FG eine offene Ganztagsschule anbietet, werden im kommenden Schuljahr wieder rund 20 Arbeitsgruppen in Betrieb gehen. Die Übergangsquote aufs Gymnasium sei in Donaueschingen sehr stabil. Das große Einzugsgebiet hole inzwischen auch die Ränder des Landkreises ab. Folge der guten pädagogischen Arbeit, aber auch der guten Verkehrsverbindungen, so der Schulleiter. Bis in zehn Jahren werde sich das Gymnasium in Richtung 900 Schüler entwickeln, so seine Prognose. Es kämen dann die Enkel der Babyboomer.

Im kommenden Schuljahr ändert sich für die Klassen 11 und 12 die Kursstufe. Wie in der Zeit vor 2004 werden wieder Fächer auf unterschiedlichem Niveau angeboten. Wie die Leistungs- und Grundkurse früherer Jahre. Zuletzt gab es für alle den gleichen Unterricht durch den gleichen Fachlehrer. „Die Rückkehr zum alten System unterstützt das individuelle Lernen“, begrüßte Mosbacher die Reform.

Dumitru Mic von der Donaueschinger Firma Gliese Bau fräst den Makadam ab, um das Betonieren der Stahlträger vorzubereiten. Bei den Fahrradparkplätze vor dem Fürstenberg-Gymnasium werden weitere Fahrradständer aufgestellt. | Bild: Wursthorn, Jens

Realschule setzt auf AG Naturphänome und Technik

Die neue Realschul-Rektorin Katja Fox schickt nächste Woche 111 Fünftklässler auf die weitere Schullaufbahn. Die vier Eingangsklassen werden von 25 bis 31 Schülern besucht. „Am begehrtesten ist die bilinguale Klasse“, sagte Fox. Bilingual heißt zweisprachig. Hier werden die Fächer Geografie und BNT (Biologie, Naturphänomene und Technik) auf Englisch unterrichtet. 59 Lehrkräfte werden im kommenden Schuljahr 770 Jugendliche unterrichten. „Alle Stellen sind besetzt“, zeigte sich die Schulleiterin zufrieden bei der Personalsituation. Zusatzangebote werden möglich sein.

Noch herrscht Ruhe. Doch ab Mittwoch geht es im Eingangsbereich der Realschule wieder quirliger zu. | Bild: Simon, Guy

Neu ist eine Arbeitsgemeinschaft „Naturphänomene und Technik“, sicher stattfinden werden der Chor und die Selbstverteidigung, aber auch die die Vorbereitung für die Cincinnati-Fahrer oder die Band gelten als gesetzt, wenn sich die Personalsituation nicht negativ ändert. Ab diesem Schuljahr können Neuntklässler einen qualifizierten Hauptschulabschluss ablegen. „Sie können danach entscheiden, ob sie dennoch einen Realschulabschluss anstreben“, so Fox.

Neu wird schon ab Klasse 7 das Fach Ethik als Alternative zur katholischen oder evangelischen Religionslehre angeboten. In Klasse 8 gibt es neu das Wahlfach Informatik, das dann bis Klasse 10 belegt werden muss.

Die Realschule Donaueschingen steht unter neuer Leitung. Die bisherige Konrektorin Katja Fox hat Gerhard Lauffer an der Spitze der Schule abgelöst. | Bild: privat

Erich-Kästner-Schule ist mit Lehrerversorgung zufrieden

„Mit so vielen Lehrkräften, wie es nötig ist“ startet die Erich-Kästner-Schule laut Schulleiterin Gabriele Lindemann ins neue Schuljahr. An der Stammschule an der Humboldtstraße werden in drei Klassen 60 Kinder eingeschult, in den Außenstellen Allmendshofen und Grüningen sind es 14 beziehungsweise neun Erstklässler, die sich auf ihren ersten Schultag freuen. Bei den Zusatzangeboten können sich die Grundschüler der Chor- und der Theater-AG anschließen. 25 Lehrkräfte unterrichten an den drei Standorten 345 Kinder.

Eichendorffschule fährt Teamstunden zurück

36 oder 37 Fünftklässler in zwei Klassen werden an der Eichendorffschule begrüßt. Eine angenehme Größe, findet Rektor Wolfram Möllen. „Da liegen wir in jedem Fall über dem Klassenteiler.“ In der Grundschule liegen für zwei Klassen 49 Anmeldungen vor. Die Versorgung mit Lehrkräften ist zufriedenstellend. Vom Stundentableau her ist eine Stelle nicht besetzt. Weil an der Werkrealschule fachfremder Unterricht möglich ist, gibt es vor allem in den Kernfächern Mathematik, Deutsch oder Englisch keine Ausfälle. Was zurückgefahren werden muss, sind Teamstunden: Unterricht von zwei Lehrkräften gleichzeitig, wo Sprachdefizite eine besondere Förderung bedingen. Möllen findet das schade, zumal der Anteil der Kinder ohne Deutschkenntnisse – sie stammen viel häufiger aus dem Süden der EU als aus Syrien oder dem Irak – relativ konstant bleibt. Zusatzangebote steckt die Eichendorffschule in Bewegung. „Die ist zwischen den Unterrichtseinheiten wichtig“, so Möllen. Fußball, Basketball, Inlinern, aber auch eine Einführung in die Medien-Technik oder Basteln, Malen, Kochen oder Backen je nach Jahreszeit. „Da richten wir uns gerne auch nach den Anregungen, die von den Kindern kommen“, so der Schulleiter.

Neu ist eine Informatik-AG ab Klasse 8. Sie schließt sich an den Pflicht-Unterricht nach Klasse 7 an. An der Eichendorffschule werden 38 Lehrkräfte im nächsten Schuljahr 540 Kinder und Jugendliche unterrichten. Davon 280 in der Werkrealschule. Vordergründig ein unveränderter Wert. Steigende Zahlen bei den Eingangsklassen zeigten, dass die Eltern Vertrauen hätten in die Schulform. Was schrumpft ist die Schülerzahl im Mittelbau. Hier fehlen Schüler, die früher aus der Realschule in die Eichendorffschule wechselten.

In Pfohren werden 24 Erstklässler eingeschult

Mit 24 Kindern ist die Zahl der Erstklässer in Pfohren recht groß. „Die Kinderzahlen steigen seit Jahren“, freut sich Susanne Schulz. Sie leitet die Grundschule Pfohren/Aasen. 15 Erstklässler werden nächste Woche an der Außenstelle Aasen begrüßt. Sie werden mit 15 Zweitklässlern in einer jahrgangsübergreifenden Klasse unterrichtet. Das gilt auch für die 14-köpfige Klasse 3/4. Sind es somit 44 Kinder in Aasen, werden in Pfohren 80 unterrichtet, so der Stand am Mittwoch. „Kurz vor den Ferien können sich da noch leichte Verschiebungen geben“, ergänzt Schulze. Diese gibt es beim Personal nicht. Sechs weitere Lehrkräfte hat sie zur Verfügung, die meisten sind in Teilzeit beschäftigt.

Diese Besetzung erlaubt nur das Nötigste. „Arbeitsgemeinschaften können wir nicht anbieten.“ Das gelte auch für den Chor, der im vergangenen Schuljahr nur dank der Gefälligkeit einer Lehrerin starten konnte. Bei Krankheitsfällen, so zeigt sich die Schulleiterin dankbar, könne sie pensionierte Lehrkräfte als Vertretungen verpflichten, die sogenannten Handschlagkräfte. Lehrplanänderungen stehen nicht an. Erst im nächsten Schuljahr kommt Englisch in Klasse 3, nachdem das Modell Englischunterricht in Klasse 1 und 2 zwischenzeitlich auf Eis gelegt wurde. Stattdessen erhalten die beiden Eingangklassen seither eine Stunde Mathe- und Deutschunterricht im Klassenverband.

Die Schule in Aasen befindet sich im Rathaus. | Bild: Winkelmann-Klingsporn, Elisabeth

Heinrich-Feurstein-Schule stellt sich aufs Digitale ein

Schulleiter Thomas Sauter erwartet nächste Woche sechs Einschulungen und eine Schülerzahl von etwa 75. Am Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) sind 16 Lehrkräfte beschäftigt. Das klingt zunächst nach vielen Personen, doch viele üben die Tätigkeit mit einem kleinen Deputat aus, vier sind an der Berufsschule tätig. In der Summe könnte die Versorgung mit Lehrkräften besser sein, sagt Sauter und fügt an, dass der Lehrermangel an den SBBZs kaum hinter dem an Grundschulen und Gymnasien anstehe. Demnach ist eine Neuerung an der Feurstein-Schule fast als Glücksfall zu werten: Mittels Ausschreibung konnte eine neue Lehrkraft gewonnen werden. Weitergeführt werden können die beiden bestehenden Ganztagsangebote offener und verpflichtender Art. Entwicklungsthema im kommenden Schuljahr wird der Einzug der Digitalisierung in den Unterricht sein. Das erfolge im verantwortungsvollen Dialog mit dem Kollegium, sagte Sauter. „Schließlich geht es hier um große Summen.“

Regine Kanstinger leitet jetzt die Grundschule in Wolterdingen. Wolfram Möllen hatte zuvor drei Jahre die kommssarische Leitung inne.

In Wolterdingen legt eine neue Schulleitung los

Die Grundschule startet mit einer eigenständigen Schulleitung. Nach drei Jahren kommissarischer Leitung konnte Wolfram Möllen an Regine Kanstinger übergeben. Vier Lehrkräfte unterrichten in vier Klassen 47 Kinder. Elf Jungen und Mädchen werden eingeschult.

