von SK

Am Sonntagmorgen musste die Feuerwehr Donaueschingen zum Löschen einer brennenden Mülltonne in die Friedrich-Ebert-Straße ausrücken. Die Restmülltonne war vermutlich durch noch glühende Kaminasche in Brand geraten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist laut einer Mitteilung der Polizei nicht bekannt.