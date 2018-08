Wenn am Samstag, 4. August, um 16 Uhr der Startschuss für den siebten Donaueschinger Stadtlauf erklingt, starten wieder etliche Läufer, um für den guten Zweck Runden zu absolvieren.

Beim sogenannten Schutzengellauf kann jeder auf dem 1,1 Kilometer langen Innenstadtkurs so viel laufen, wie er will oder schafft. Besonderes Augenmerk gilt an diesem Augustwochenende auch den hohen Temperaturen. Dafür haben sich die Veranstalter etwas einfallen lassen: "Auf Höhe der AOK in der Mühlenstraße wird die Feuerwehr mit ihrem Schlauch ganz ordentlich für einen kühlen Regen sorgen, um die Läufer zu erfrischen", sagt Organisatorin Silvia Kunz. Sie habe sich im Vorfeld aufgrund der derzeitigen Hitze schon ihre Gedanken gemacht: "Wir haben überlegt, was wir da machen können. In Titisee-Neustadt gab es vor Kurzem auch einen Lauf, die haben das auch bei den hohen Temperaturen durchgezogen."

Entlang der Strecke wird es Trink-Möglichkeiten geben, die Getränke sind für die Läufer kostenlos. "Wir hoffen da auch auf die Vernunft der Läufer. Es sollte alles in Maßen geschehen. Niemand hat etwas davon, wenn die Leute umkippen", so Kunz. Sie ergänzt: "Uns ist schon geholfen, wenn ein paar Runden mitgelaufen wird. Wir sind über jede dankbar."

Der Lauf beginnt zwar um 16 Uhr, Interessierte und Spontane können sich allerdings noch bis 18 Uhr jederzeit anmelden, eine Nummer holen und ebenfalls ein paar Runden auf der Strecke durch die Stadt drehen. Trotz der Zeitnahme gilt der Stadtlauf als Jedermann-Lauf. Man kann walken, laufen, gehen, mal wieder eine Pause machen – teils auch an exponierten Straßencafés – um dann wieder ins Renngeschehen einzugreifen. Viele Firmen und Vereine nutzen dies auch gleichzeitig als Event für ihre Mitarbeiter, sich als Firma zu präsentieren, die ihr soziales Engagement unterstreicht.

Mit dem Erlös wird die Nachsorgeklinik Tannheim unterstützt. Die Klinik will ihre Lungendiagnostik modernisieren. Benötigt werden zusätzliche Geräte für die Sauerstoffsättigung.

