von Andrea Wieland

Einen wahren Ehrungs- und Beförderungsmarathon brachte die Neudinger Feuerwehr bei ihrer Jahreshauptversammlung hinter sich. Befördert wurden Thimon Przystaw zum Feuerwehrmann sowie Martin und Florian Zürcher zum Oberfeuerwehrmann.

Dank in Edelmetall

Geehrt für 15-jährige Vereinszugehörigkeit wurden Marc Neininger, Stefan Zürcher, Christian Eckert, Steffen Münzer, Sven Hasenfratz, Alexander und Jochen Preis. Die Geehrten bekamen von Gesamtkommandant Edgar Schiessel die Ehrennadel in Bronze überreicht. Für 25 Jahre aktiven Dienst wurden Uwe Münzer und Juan Moreno mit den Ehrenabzeichen in Silber geehrt. Eine goldene Ehrennadel konnte von Edgar Schiessel und dem Kommandanten der Abteilung Neudingen, Marcus Przystaw, an Norbert Gut überreicht werden.

Zudem wurde Alexander Preis geehrt, der die vergangenen Jahre das Amt des Leiters der Jugendfeuerwehr innehatte. Erst in diesem Jahr gab er das Amt an seinen Nachfolger Simon Dörflinger ab.

Fünf Einsätze und zwei Proben

Die Feuerwehr Neudingen hatte im vergangenen Jahr fünf Einsätze. Des weiteren übten die Floriansjünger gemeinsam mit der Wehr aus Sumpfohren den Ernstfall bei den Südbadischen Gummiwerken und mit der Donaueschinger Feuerwehr einen Bahngleisunfall.